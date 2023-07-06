Uzmanı uyardı: Parazitlere karşı elleri iyice sabunlayın!

Halk arasında "kıl kurdu, kurt, tenya, askaris" gibi isimler verilen bağırsak parazitleri, bulantı, karın ağrısı, ishal, yorgunluk gibi şikayetlerle kendini belli ediyor. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Mustafa Yalçın, bağırsak parazitleri hakkında önemli bilgiler veriyor: Bağırsak kurtları, yumurtaları iyi yıkanmamış sebze meyvelerle, pişirilmemiş etlerle, yani enfekte olmuş bir hayvanın az pişmiş eti ve bu etlerle yapılmış yiyeceklerle ağız yoluyla vücuda alınır. Sonra bağırsakta çoğalır, erişkin hale gelirler. Dışkıyla, kirlenmiş yüzeylere temasla da yayılırlar.

KAPI KOLLARINA DİKKAT

Özellikle çocuklarda parklarda, sokakta, oyun alanlarında dışkıyla kirlenmiş toprakla oynayıp kirli ellerini ağızlarına götürmeleriyle çoğalır. Tuvalet kapı kolları bu enfeksiyonun yayıldığı yerlerin başında gelir. Ellerin iyice sabunlanması, sebze ve meyvelerin iyice yıkanması, etlerin yeterince pişirilmesi ve temiz su tüketimi alınabilecek önemli önlemlerdir.

ÖDEMİN SAVAŞÇISI ADAÇAYI

Geçmişten modern tıbba kadar adaçayı, mutfakta, aromaterapide ve anti-inflamatuar bir ajan olarak kullanılıyor. Diyetisyen Muhammed Şahin, adaçayının saymakla bitmeyen faydalarını anlatıyor: Stresi azaltıyor. Depresyonu engelliyor. Mide ve kolesterol hastaları için rahatlatıcı bir etkisi bulunuyor. Vücutta biriken toksin gibi zararlı maddelerin daha kolay atılmasını sağlıyor. Vücutta ödem birikmesini engelliyor. Şişkinliği azaltıyor. Ağız ve diş sağlığını koruyor. Beyin fonksiyonlarını geliştiriyor. Zihni açıyor. Cilde parlaklık kazandırıyor.

HAFIZAYA YABAN MERSİNİ

Vitamin deposu yaban mersini, kemikleri güçlendirir. Güneş, kirlilik ve dumandan kaynaklanan cilt hasarlarını önlemeye yardımcı olur. Kan basıncını düşürür. Gözleri korur.

PAZIYLA GÜÇLÜ KAL

Pazı, şeker hastalığına iyi gelir. Göz sağlığı için faydalıdır. Saçları canlandırır. İdrar söktürücü özelliği vardır. Kilo vermeye yardımcı olur.

GENÇLİK MANTARDA

Mantar, vücudu toksinlerden arındırır. Beyninizi korur. Gençleştirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kemik sağlığını artırabilir. Kolesterolü düşürür.