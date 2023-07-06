Asperger sendromu belirtileri neler? ASPERGER SENDROMU NEDİR? Asperger sendromu testi, tanısı ve tedavisi....

ASPERGEN SENDROMU NEDİR, NEDEN OLUR?

Çocuk doktoru Hans Asperger'den ismini alan, otizm spektrum bozukluğunun (OSB) bir çeşidi olarak bilinen sendrom, sosyalleşebilme ve etkili iletişim kurabilme yeteneklerini sınırlayan bir bozukluktur. Bu sendroma sahip olan kişiler dar ilgi alanlarına sahip olup, katı rutinler ve sıklıkla tekrarlayan davranışlar sergilerler.

Diğer otizm spektrum bozukluklarında olduğu gibi Asperger sendromunun da nedenleri henüz tam olarak tespit edilebilmiş değil. Ancak çeşitli biyolojik, çevresel ve genetik faktörlerin yatkınlık oluşturduğu biliniyor.