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    • Sağlık
    • 14.07.2023 16:03
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    • 14.07.2023 16:06
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    Aman dikkat! Uzmanlardan kritik uyarı: "Keneye çıplak elle dokunmayın"

    Havaların ısınmasıyla birlikte kene hareketliliği başladı. Geçtiğimiz günlerde Sivas'ta  Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığından 2 kişinin ölmesi üzerine Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD), Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının yaz aylarında etkisini artırdığını işaret ederek "Kene tutunması durumunda çıplak elle dokunmayın." uyarısı yaptı. Dernekten yapılan açıklamanın devamında, "Kene tutunması durumunda çıplak elle dokunmadan en kısa zamanda eldiven veya bir bez yardımıyla, cilde yapıştığı yerden cımbız veya penset aracılığı ile dik olarak çivi çıkarır gibi çıkarılmalıdır." ifadelerine yer verildi. Peki, Kene ısırması ve kırım kongo kanamalı ateşi nedir? Kırım kongo kanamalı ateşi belirtileri nelerdir? işte detaylar...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Uzmanlarda kritik uyarı: Keneye çıplak elle

    Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD), Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının yaz aylarında etkisini artırdığını işaret ederek "Kene tutunması durumunda çıplak elle dokunmayın." uyarısı yaptı.

    Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Sivas'ta KKKA şüphesi ile tedavi gören iki kişinin farklı iki hastanenin yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı hatırlatıldı.

    "KENE TUTUNMASI DURUMUNDA ÇIPLAK ELLE DOKUNMADAN..."
    Açıklamada şu uyarılarda bulunuldu: "Vücut, araziden dönünce mutlaka kontrol edilmelidir. Kene tutunması durumunda çıplak elle dokunmadan en kısa zamanda eldiven veya bir bez yardımıyla, cilde yapıştığı yerden cımbız veya penset aracılığı ile dik olarak çivi çıkarır gibi çıkarılmalıdır."

        "EN YAKIN SAĞLIK KURULUŞUNA BAŞVURULMALIDIR"
        Dernek tarafından yapılan açıklamanın devamında uzmanlar, kenenin çıkarılmaması durumunda yapılması gereekenleri sıraladı; "Çıkarılamıyorsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Kene tutunması sonrası 2 hafta içinde ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, bulantı, kusma ve ishal gibi belirtiler görülmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır." ifadelerine yer verildi.

        SİVAS'TA KENE İKİ CAN ALDI
        Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 2 kişi yaşamını yitirdi. Zara ilçesine bağlı Kurucaabat köyünde yaşayan C.G'ye (76) kene yapıştı. Rahatsızlanan C.G, yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan C.G, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Öte yandan, Kangal ilçesine bağlı Minarekaya köyünde 47 yaşındaki Z.F'nin vücuduna, bir yakınını ziyaret için gittiği İmranlı ilçesinde kene yapıştı. Keneyi vücudundan kendisi ayıran Z.F, rahatsızlanınca yakınları tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Z.F, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

            KENE ISIRIĞI NEDİR?
            Çoğu kene ısırığı ağrıya neden olmadan sadece kızarıklık, şişme veya deride hassasiyet gibi hafif işaret ve belirtilere neden olur. Ancak bazı keneler insanlara önemli hastalıklara neden olan mikroorganizmaları bulaştırır. Genel olarak, hastalık yaymak için kenenin en az 24 saat boyunca deride yapışık kalması gerekir. Bunun için fark edildiği anda dikkatli bir şekilde yapıştığı yerden çıkarılması çok önemlidir.

            KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ NEDİR?
            Kırım Kongo kanamalı ateşi, kenelerle bulaşan, ateş ve kanamayla seyreden ölümcül bir enfeksiyon hastalığıdır. Hastalık etkeni hastalıkla aynı ismi taşıyan bir virüstür. Kırım Kongo virüsü, dünyadaki en tehlikeli kene ile bulaşan virüstür. Sık görülen bir hastalık değildir ve bu sebeple önemli bir halk sağlığı tehdidi oluşturmaz. Fakat özellikle sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğu ülkelerde sağlık personeli üzerinde önemli etkileri bulunur. Çünkü kene, hastalığın bulaşmasında önemli bir vektör olmasına rağmen, daha ileri ikincil vakalar insandan insana bulaş yoluyla yayılır.

            KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?
            Hastalığın tedavisi öncelikli olarak destekleyici amaçla yapılır. Sıvı ve elektrolit bozukluklarının düzeltilmesi, oksijen desteği ve ikincil enfeksiyonların uygun tedavisine özen göstermek önem taşır. Etken virüs ribavirin isimli antiviral ilaç ile sınırlandırılarak tedavi edilmeye çalışılır.

                KENE ISIRDIĞINDA NELER YAPILMALI?
                Keneyi derhal ve dikkatlice çıkarmak büyük önem taşır. Bunun için vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna gitmek gerekir. Keneyi çıkarmak için önce eldiven giyilip işleme başlanır. Mümkün olduğunca derinden ve kenenin ağzına en yakın noktadan yakalamak, özellikle kafa ve ağız parçaları olmak üzere, kenenin hiç kalıntı bırakmadan çıkarılması için önemlidir. Bunun için temiz ince uçlu bir cımbız veya forseps kullanılır. Kene yavaş ve sürekli bir yukarı yönlü hareketle nazikçe çekilip kıvırmadan çıkarılır. Kene, asla çıplak elle tutulmamalı, cımbız veya elle sıkılmamalı veya kıvrılıp bükülmemelidir. Çıkarma işleminden sonra eller ve ısırık alanı sabun ve sıcak suyla yıkanır ve alkolle dezenfekte edilir.

                KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?
                Kırım kongo kanamalı ateşi, aniden başlayan baş ağrısı, baş dönmesi, yüksek ateş, bel ağrısı, eklem ağrısı, karın ağrısı ve kusma gibi başlangıç belirtileri gösterir. Gözlerde, yüzde, boğazda kızarıklık ve damakta kırmızı lekeler yaygın olarak görülen belirtilerdir. Sarılık ve şiddetli vakalarda bilinç bulanıklığı da bu belirtilere eşlik edebilir.

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                Haberler Sağlık Aman dikkat! Uzmanlardan kritik uyarı: "Keneye çıplak elle dokunmayın"
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