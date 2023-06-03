Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Uzmanı uyardı: Magnezyum eksikliği hastalığı beraberinde getirir!

    Magnezyum minerali, vücut için önem taşıyor. Eksikliği, hastalığı beraberinde getiriyor. Dr. İrem Özçelik şunları söylüyor: Kas kasılmasını yaşıyorsanız, sürekli yorgun duruyorsanız mutlaka test yaptırın.

    Magnezyumu al sağlıklı kal

    Modern hayat, vücudu yoruyor. Vitamin ve mineral eksikliği yaşanıyor. İç Hastalıkları Bölümü'nden Uz. Dr. İrem Özçelik, magnezyum hakkında şunları söylüyor: İnsan vücudu magnezyum mineralini kendisi üretemediği için bu mineral kaynağının gıda ya da ilaç takviyesi ile alınması gerekmektedir.

    Vücudumuzda kullanılan magnezyumun hemen hemen yüzde 60'ı dişlerde ve kemiklerde bulunmakta iken yüzde 39'u ise yumuşak dokularda yer alır. Magnezyum eksikliğinin en büyük belirtisi mide bulantısı ve kusma, halsizlik, saç dökülmesi, kabızlık, kas krampları, kalp ritminde bozukluk ve dikkat dağınıklığıdır.



    MUZ, YULAF, PATATES
    Tedavide, magnezyum ilaçları ve magnezyum içeren multi-vitaminler kullanılabilir. Eksikliğin yüksek düzeylerde olduğu durumlarda damar yoluyla magnezyum verilebilir. Magnezyum içeren besinler arasında; sebzeler, baklagiller, deniz ürünleri, muz, yulaf ezmesi, kabuklu patates ve tam tahıllı besinler yer alır. Bu besinlerin yanı sıra, kabuklu yemişler de magnezyum içeren besinler listesi içindedir.



    İŞTE YOL AÇTIĞI HASTALIKLAR
    Vücuttaki birçok enzim işlevini sürdürebilmesi için magnezyuma ihtiyaç duyar. Bu nedenle magnezyum eksikliğinde bazı sağlık sorunları ortaya çıkabilmektedir. İşte magnezyum eksikliğinin yol açtığı hastalıklardan bazıları...
    -Osteoporoz yani kemik erimesi

    -Tip 2 diyabet

    -Hipoglisemi

    -Astım atakları

    -Hipertansiyon

    -Depresyon

    -Kalp rahatsızlıkları

    -Huzursuz bacak sendromu

    -Solunum rahatsızlıkları

    -Migren semptomlarında artış

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Loca efendi
    Haberler Sağlık Uzmanı uyardı: Magnezyum eksikliği hastalığı beraberinde getirir!
        loading
        SON DAKİKA