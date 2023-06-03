Uzmanı uyardı: Magnezyum eksikliği hastalığı beraberinde getirir!

Modern hayat, vücudu yoruyor. Vitamin ve mineral eksikliği yaşanıyor. İç Hastalıkları Bölümü'nden Uz. Dr. İrem Özçelik, magnezyum hakkında şunları söylüyor: İnsan vücudu magnezyum mineralini kendisi üretemediği için bu mineral kaynağının gıda ya da ilaç takviyesi ile alınması gerekmektedir.

Vücudumuzda kullanılan magnezyumun hemen hemen yüzde 60'ı dişlerde ve kemiklerde bulunmakta iken yüzde 39'u ise yumuşak dokularda yer alır. Magnezyum eksikliğinin en büyük belirtisi mide bulantısı ve kusma, halsizlik, saç dökülmesi, kabızlık, kas krampları, kalp ritminde bozukluk ve dikkat dağınıklığıdır.





MUZ, YULAF, PATATES

Tedavide, magnezyum ilaçları ve magnezyum içeren multi-vitaminler kullanılabilir. Eksikliğin yüksek düzeylerde olduğu durumlarda damar yoluyla magnezyum verilebilir. Magnezyum içeren besinler arasında; sebzeler, baklagiller, deniz ürünleri, muz, yulaf ezmesi, kabuklu patates ve tam tahıllı besinler yer alır. Bu besinlerin yanı sıra, kabuklu yemişler de magnezyum içeren besinler listesi içindedir.





İŞTE YOL AÇTIĞI HASTALIKLAR

Vücuttaki birçok enzim işlevini sürdürebilmesi için magnezyuma ihtiyaç duyar. Bu nedenle magnezyum eksikliğinde bazı sağlık sorunları ortaya çıkabilmektedir. İşte magnezyum eksikliğinin yol açtığı hastalıklardan bazıları...

-Osteoporoz yani kemik erimesi



-Tip 2 diyabet



-Hipoglisemi



-Astım atakları



-Hipertansiyon



-Depresyon



-Kalp rahatsızlıkları



-Huzursuz bacak sendromu



-Solunum rahatsızlıkları



-Migren semptomlarında artış