Uzmanı uyardı: Kulak çınlaması işitme kaybına kadar gidebilir!

Tinnitus, halk arasında kulak çınlaması olarak biliniyor. Günlük hayatta pek çok kişinin karşılaştığı bu durum, başka sağlık sorunlarından kaynaklanabiliyor. Özellikle stres, uykusuzluk, depresyon, kalp ve damar rahatsızlıkları ile tiroit, genellikle kulak çınlamasıyla belirti veriyor.
Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yıldırım Ahmet Bayazıt, tedavi edilmediğinde işitme kaybına kadar gidebilen kulak çınlamasına nedenleri, tedavi yöntemleri ve alınması gereken tedbirleri hakkında bilgiler veriyor.
NEDEN OLUYOR?
Tinnitus, bir veya iki kulakta birden çınlama ya da başka seslerin duyulmasıyla görülüyor. Oldukça yaygın bir sorun olan bu durum, hemen her yaştan insanda görülebiliyor. Günlük yaşantıyı etkileyen sosyal ve psikolojik duruma zarar veren kulak çınlaması baş dönmesi ve işitme kaybına da neden oluyorsa mutlaka uzmana başvurmak gerekiyor. Birçok insanda kulak çınlaması aşağıdakilerden
biri nedeniyle oluşuyor:
KULAK ENFEKSİYONU
Kulak kanallarınız sıvı birikmesi (kulak enfeksiyonu), kulak kiri veya diğer yabancı maddelerle tıkanabiliyor. Bir tıkanıklık kulağınızdaki basıncı değiştirerek kulak çınlamasına neden olabiliyor.
BAŞ VEYA BOYUN YARALANMASI
Baş veya boyun travması iç kulağı, işitme sinirlerini veya işitmeyle bağlantılı beyin fonksiyonlarını etkiliyor. Bu tür yaralanmalar sadece kulakta
çınlamaya neden oluyor.
İLAÇLAR
Bazı ilaçlar kulak çınlamasına neden olabiliyor veya kulak çınlamasını kötüleştirebiliyor.
KAN DAMARI BOZUKLUKLARI
Damar sertliği, yüksek tansiyon veya bükülmüş veya hatalı biçimlendirilmiş kan damarları gibi kan damarlarınızı etkileyen koşullar, kanın damarlarınızda ve atardamarlarınızda daha güçlü bir şekilde hareket etmesine neden olabiliyor. Bu kan akışı değişiklikleri kulak çınlamasına neden olabiliyor.
DİĞER KRONİK DURUMLAR
Diyabet, tiroit sorunları, migren, anemi ve romatoid artrit ve lupus gibi otoimmün bozuklukları içeren durumların tümü kulak çınlaması ile ilişkilendiriliyor.
KİMLER RİSK ALTINDA
Kulak çınlaması, hemen herkeste görülebiliyor. Yüksek gürültüye maruz kalma, uzun süre kulaklık kullanımı gibi durumlar, çınlama riskini artırıyor. Obezite, kardiyovasküler problemler vetansiyon riski artırıyor.
NASIL TEDAVİ EDİLİR
Kulak çınlamasında tedavi çınlamanın nedenine bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Genellikle şu tedavi yöntemleri uygulanıyor: İlaç tedavisi, lazer, işitme cihazı uygulamaları, akupunktur, biofeedback, botoks...