Uzmanı uyardı: Kulak çınlaması işitme kaybına kadar gidebilir!

Tinnitus, halk arasında kulak çınlaması olarak biliniyor. Günlük hayatta pek çok kişinin karşılaştığı bu durum, başka sağlık sorunlarından kaynaklanabiliyor. Özellikle stres, uykusuzluk, depresyon, kalp ve damar rahatsızlıkları ile tiroit, genellikle kulak çınlamasıyla belirti veriyor.

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yıldırım Ahmet Bayazıt, tedavi edilmediğinde işitme kaybına kadar gidebilen kulak çınlamasına nedenleri, tedavi yöntemleri ve alınması gereken tedbirleri hakkında bilgiler veriyor.





NEDEN OLUYOR?

Tinnitus, bir veya iki kulakta birden çınlama ya da başka seslerin duyulmasıyla görülüyor. Oldukça yaygın bir sorun olan bu durum, hemen her yaştan insanda görülebiliyor. Günlük yaşantıyı etkileyen sosyal ve psikolojik duruma zarar veren kulak çınlaması baş dönmesi ve işitme kaybına da neden oluyorsa mutlaka uzmana başvurmak gerekiyor. Birçok insanda kulak çınlaması aşağıdakilerden

biri nedeniyle oluşuyor: