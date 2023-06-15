Uzmanı uyardı: Kalp hastalıkları vücutta farklı belirtilerle sinyal veriyor!

Ateroskleroz, damar duvarında yağ birikmesi olarak tanımlanıyor. Genetik, beslenme, hareket gibi birçok faktörün rol oynuyor. Ateroskleroz kalp damarları ile birlikte beyin damarları, bacak damarları, böbrek ve barsak damarları öncellikli olmak üzere vücuttaki bütün damarları etkiliyor.

Bunları fark etmek, erken tanı koyup, risk faktörlerini azaltmamızı ve hastalığın seyrini yavaşlatmamızı veya durdurmamızı sağlıyor. Dr. Ceyhan Türkkan, kalpte yaşanan rahatsızlıkların cillteki belirtilerine değiniyor:





-Göz çevresinde yağ birikintileri: Yüksek kolesterol varlığında bazı kişilerde göz çevresinde düzensiz sınırlı, sarımtırak renkli yağ birikintileri olabilir, ateroskleroz ve artmış kalp krizi riski ile ilişkilidir.



-Yağlanmış göbek: Göbekten alınan kilolar herkeste şeker hastalığı, yüksek tansiyon, ateroskleroz ve artmış kalp krizi riski ile ilişkilidir.