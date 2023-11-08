Uzmanı uyardı: Genetik faktörlere dikkat! Kulak çene fibromiyaljiye gebe

Fibromiyalji, en sık 25 ile 55 yaşları arasındaki kadınlarda görülüyor. Toplumun neredeyse yüzde 2'si bu hastalıkla mücadele ediyor. Doç. Dr. Nilgün Şimşir Atalay, hastalığın belirtileri ve tedavileri hakkında önemli açıklamalarda bulunuyor.
Vücudun sağ ve sol yarısında, üst ve alt tarafında olan, boyunda, sırtta, kalça ve omuzlarda olabilen ağrılardır. Ağrı stres, uykusuzluk, nemli ya da soğuk havayla birlikte artabilir. Uykuya dalmakta zorluk, sabah yorgun kalkma, hiç dinlenmemiş olma, huzursuz bacak sendromu, baş ağrısı, ellerde, ayaklarda şişlik, uyuşma eşlik edebilir. Bunların yanı sıra çene problemleri, kulak çınlaması, dikkat dağınıklığı, odaklanamama, hafıza problemleri, kaygı, depresyon gibi birçok şikayet fibromiyalji hastalarında görülebilir.
TRAVMADAN OLABİLİR
Nedeni tam olarak bilinmiyor. Genetik faktörler, otonom sinir sisteminin çalışmasında dengesizlik, geçirilmiş enfeksiyon hastalıkları, stres, fiziksel ya da duygusal travmalar, hastalığın oluşmasına sebep olabilir. Ayrıca dokuların yeterince oksijenlenememesi, lenfatik sistemde bozukluk nedeniyle vücuttaki toksinlerin, bağırsaktaki bakteri dengesinin bozulması da diğer nedenler olarak gösterilebilir.
İĞNELEME TEDAVİ
Fizik tedavi, masaj, kuru iğneleme, kinezyo bantlama tedavileri yapılabilmektedir. Kliniğimizde uyguladığımız lazer tedavisi de ağrılarda etkili bir tedavi yöntemidir. Tamamlayıcı tedaviler alanında ise hastanemizde birçok tedavi uygulayabiliyoruz. Ozon tedavisi ile dokuların oksijenlenmesini arttırıyoruz. Ozon tedavisi, nöral terapi, glutatyon ve ilaç tedavisi diğer tedavi yöntemleridir.