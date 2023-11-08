Uzmanı uyardı: Genetik faktörlere dikkat! Kulak çene fibromiyaljiye gebe

Fibromiyalji, en sık 25 ile 55 yaşları arasındaki kadınlarda görülüyor. Toplumun neredeyse yüzde 2'si bu hastalıkla mücadele ediyor. Doç. Dr. Nilgün Şimşir Atalay, hastalığın belirtileri ve tedavileri hakkında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Vücudun sağ ve sol yarısında, üst ve alt tarafında olan, boyunda, sırtta, kalça ve omuzlarda olabilen ağrılardır. Ağrı stres, uykusuzluk, nemli ya da soğuk havayla birlikte artabilir. Uykuya dalmakta zorluk, sabah yorgun kalkma, hiç dinlenmemiş olma, huzursuz bacak sendromu, baş ağrısı, ellerde, ayaklarda şişlik, uyuşma eşlik edebilir. Bunların yanı sıra çene problemleri, kulak çınlaması, dikkat dağınıklığı, odaklanamama, hafıza problemleri, kaygı, depresyon gibi birçok şikayet fibromiyalji hastalarında görülebilir.