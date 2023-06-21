Uzmanı uyardı: Aspirin kullanan yaşlılarda anemi riski artıyor!

Avustralya ve ABD'li 18 binden fazla 65 yaş ve üzerindeki kişiler, 5 yıl boyunca gözlemlendi. Doktorlar, her yıl söz konusu kişilerin kan hücrelerinde demiri depolayan ferritin proteini ve hemoglobin oranını düzenli olarak kontrol etti.
Araştırmada, aspirin kullananlarda, kanda oksijenin taşınmasına yardımcı olan hemoglobin seviyelerinin düşük olduğunun gözlemlenmesinin yanı sıra halk arasında kansızlık adıyla bilinen anemi oluşma riskinin, aspirin kullanmayanlara oranla yüzde 20 fazla olduğu tespit edildi. Araştırmacılar, ayrıca, tesirsiz ilaç kullananların yüzde 20'sine oranla, aspirin kullanan ileri yaştakilerin yüzde 24'ünde 5 yıl içinde anemi oluşabileceğine de dikkati çekti.
ŞEKER DEMEK ALERJİ DEMEK
Çevre bulunan, normalde çoğu kişide sorun oluşturmayan bazı maddelere bazı kişilerin vücutlarının aşırı tepki vermesi, alerji olarak tanımlanıyor. Dr. Nejla Çelenk Uysal, "Dünya Sağlık Örgütü öngörüsüne göre şu an dünyada 330 milyon olan astım hasta sayısının 2025 yılında 100 milyon artmasını beklemektedir. Ülkemizde ise her 10 çocuktan biri astım ya da bronşit, her 5 çocuktan biri ise alerjiktir" diyor.
Çocuklarda güçlü bağışıklık sistemi için beslenme önerilerinde bulunuyor: Çocukları kafein içeren gofret, kakaolu çikolata, kakaolu kahvaltılık gevrek, kakaolu fındık ezmesi gibi gıdalardan; kahve, kola, tein içeren siyah çay, buzlu çay gibi içeceklerden uzak tutun. Hamur işleri gibi dışarıda hazırlanmış şekerli gıdalar vermeyin. Evde yapılan hamur işlerini ise tam tahıllı undan esmer şekerle ve zeytinyağı ile hazırlayın. Şeker ihtiyacını meyveli ya da az sütlü tatlılardan, kahvaltıda ise pekmez ve kuşburnu gibi az şekerli marmelatlar tercih edin.
AĞRILARA KÖKTEN ÇÖZÜM
Kök hücre uygulamaları, diz ve eklem hastalıklarında zamanı geriye alıyor. Op. Dr. Harun Kütahya, "Günümüzde kök hücre uygulaması ile kıkırdağı tekrardan oluşturup, eski haline döndürülebiliyoruz" diyor. Kök hücre uygulamasının sadece kıkırdak tamiri için kullanılmadığını da anlatan Kütahya şöyle konuştu: Menüsküs tamiri yapılmış hastalarda da kök hücre uyguluyoruz. Menüsküs yırtığı dikildikten sonra, o alana kök hücre uygulaması yaparak tamir yapılan alanda doku iyileşmesini artırarak tamir sonuçlarında başarı oranlarını yükseltiyor."
TANSİYONA BEYAZ MUCİZE
Sofralardan eksik edilmeyen bir lezzet olan yoğurt, sindirimi kolaylaştırır. Kilo vermeye yardımcı olur. Vücuda dinçlik ve kuvvet verir. Yüksek tansiyonu engeller. Göz sağlığına iyi gelir.
KARACİĞER DOSTU REYHAN
Reyhan, solunum yolu hastalıklarına iyi gelir. Kalp sağlığını destekler. Kolesterolü vetansiyonu dengeler. Stresle mücadele eder. Bağışıklığ güçlendirerek kanserden korur. Karaciğeri güçlendirir. Öksürüğe iyi gelir. Gözleri besler.
ADET SANCISINA AYNISEFA
Yüzyıllardır şifa kaynağı olarak kullanılan aynısefa çiçeğinden elde edilen yağ, enfeksiyonlarla mücadele eder. Vücudu tepeden tırnağa onarır. Eklem ve kemik sağlığını korur. Adet sancısını ve migren ağrısını dindirir.