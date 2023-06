Uzmanı uyardı: Aspirin kullanan yaşlılarda anemi riski artıyor!

Avustralya ve ABD'li 18 binden fazla 65 yaş ve üzerindeki kişiler, 5 yıl boyunca gözlemlendi. Doktorlar, her yıl söz konusu kişilerin kan hücrelerinde demiri depolayan ferritin proteini ve hemoglobin oranını düzenli olarak kontrol etti.

Araştırmada, aspirin kullananlarda, kanda oksijenin taşınmasına yardımcı olan hemoglobin seviyelerinin düşük olduğunun gözlemlenmesinin yanı sıra halk arasında kansızlık adıyla bilinen anemi oluşma riskinin, aspirin kullanmayanlara oranla yüzde 20 fazla olduğu tespit edildi. Araştırmacılar, ayrıca, tesirsiz ilaç kullananların yüzde 20'sine oranla, aspirin kullanan ileri yaştakilerin yüzde 24'ünde 5 yıl içinde anemi oluşabileceğine de dikkati çekti.

ŞEKER DEMEK ALERJİ DEMEK

Çevre bulunan, normalde çoğu kişide sorun oluşturmayan bazı maddelere bazı kişilerin vücutlarının aşırı tepki vermesi, alerji olarak tanımlanıyor. Dr. Nejla Çelenk Uysal, "Dünya Sağlık Örgütü öngörüsüne göre şu an dünyada 330 milyon olan astım hasta sayısının 2025 yılında 100 milyon artmasını beklemektedir. Ülkemizde ise her 10 çocuktan biri astım ya da bronşit, her 5 çocuktan biri ise alerjiktir" diyor.

Çocuklarda güçlü bağışıklık sistemi için beslenme önerilerinde bulunuyor: Çocukları kafein içeren gofret, kakaolu çikolata, kakaolu kahvaltılık gevrek, kakaolu fındık ezmesi gibi gıdalardan; kahve, kola, tein içeren siyah çay, buzlu çay gibi içeceklerden uzak tutun. Hamur işleri gibi dışarıda hazırlanmış şekerli gıdalar vermeyin. Evde yapılan hamur işlerini ise tam tahıllı undan esmer şekerle ve zeytinyağı ile hazırlayın. Şeker ihtiyacını meyveli ya da az sütlü tatlılardan, kahvaltıda ise pekmez ve kuşburnu gibi az şekerli marmelatlar tercih edin.