Uzmanı son günlerde en sık görülen 5 hastalığı ve korunma yollarını açıkladı!

Havalar bir ısınıp bir soğuyor. Pek çok kişide boğaz ağrısı, öksürük, burun tıkanıklığı, hapşırık, ateş ve yaygın vücut ağrıları görülüyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yıldız Okuturlar, son günlerde en sık görülen 5 hastalığı anlatıyor. Korunma yollarına ve tedavide dikkat edilmesi gerekenlere yönelik bilgiler veriyor:

NEZLE: Daha çok hapşırma, gözlerde sulanma, burun tıkanıklığıyla kendini gösteriyor. Temas/ dokunma yoluyla kişiden kişiye çok kolay ve hızlıca bulaşabiliyor. Gelişigüzel kullanılacak antibiyotik fayda yerine zarar veriyor. Tedavide istirahat etmek, bol sıvı (su, ayran, kefir, çorba) tüketmek, burnu açık tutmak için tuzlu su içeren burun spreyi kullanmak, bağışıklığı güçlendirmek için mevsim sebze- meyveleriyle beslenmek ve yeterli ve kaliteli uykuya dikkat etmek gerekiyor.

GRİP: Nezlenin şikayetlerine ek olarak yaygın vücut ağrısı, ateş, baş ağrısı, aşırı yorgunluk, göğüste rahatsızlık ve öksürük görülüyor. Gribal enfeksiyonda influenza A ve B testi yaptırıp konulacak tanıya göre hekimin uygulayacağı antiviral tedavi ile iyileşme süreci hızlandırılacaktır. Evde de hijyen kurallarına uyulması ve bağışıklığı güçlendirmek için sağlıklı beslenme, istirahat, uyku, bol sıvı tüketimi ve mevsim sebze ve meyvelerinin tüketimi büyük önem taşıyor.

COVID-19: Sonbaharla birlikte artış gösteren Covid-19 enfeksiyonu; ateş, boğaz ağrısı, tat ve koku kaybı, yaygın kas ve eklem ağrıları, öksürük, göğüste ağrı, sırt ve bel ağrısı, bulantı, kusma ve ishalle kendini gösteriyor. Hastalık bazı bireylerde daha ağır seyrettiğinden aşı olmayı ihmal etmemek gerekiyor. Covid-19'da test pozitifliği durumunda kendinizi izole etmeniz virüsün yayılmasını önleyecektir.

ZATÜRRE: Hastalarda öksürük, balgam, yüksek ateş, nefes darlığı, sırt veya yan ağrısı şikayetleri görülüyor. Bu nedenle en kısa sürede doktora başvurmak gerekiyor. KOAH hastalığı olanlar, 65 yaş üstü, diyabet, kalp hastalığı ve böbrek yetersizliği olanların pnömokok aşısı için doktorlarına başvurmaları önemlidir. Grip aşısı da sizi grip sonrası gelişecek zatürreden önleyecektir.

FARENJİT: Bakterilerin ve virüslerin yanı sıra soğuk hava ve soğuk içecekler de yol açabiliyor. Boğaz ağrısı, yüksek ateş, ve kulak ağrısına yol açan farenjitte antibiyotik tedavisi gerekebildiğinden doktora gitmeyi ertelememek gerekiyor. Bademcikler üzerinde sürüntü alma yoluyla test yapılıp tanısı konulabiliyor. Şikayetleri azaltmada; ağrı kesici, pastil, boğaz spreyi, tuzlu gargara ve soğuk buhar gibi uygulamalar faydalı olabilir.