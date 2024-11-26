Bacak bacak üstüne atmanın zararları! Bundan sonra asla yapmayacaksınız

Cardiovascular Health Journal' da 2024 yılında yayımlanan bir çalışma, bacak bacak üstüne atarak oturmanın kan dolaşımını yavaşlattığını ve damar sağlığını olumsuz etkileyebileceğini gösteriyor. Araştırmacılar, özellikle uzun süre bu pozisyonda oturmanın, pıhtılaşma riskini artırdığı ve yüksek tansiyona zemin hazırladığı konusunda uyarılarda bulunuyor.

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BACAK BACAK ÜSTÜNE ATMANIN ZARARLARI VE TEHLİKELERİ NELERDİR?

Bacak bacak üstüne atarak oturmak, birçok kişi için farkında olmadan yapılan sıradan bir alışkanlıktır. Ancak uzmanlar, bu oturma pozisyonunun uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. İşte bacak bacak üstüne atmanın sağlığımıza olan etkileri:

💡 Boyun ve Sırt Ağrılarına Sebep Olabilir

Bu oturma şekli, omurga hizasını bozarak boyun ve sırt bölgesinde ağrılara neden olabilir. Vücuttaki dengesizlik, zamanla duruş bozukluklarını da beraberinde getirir.