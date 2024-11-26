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Bacak bacak üstüne atmanın zararları! Bundan sonra asla yapmayacaksınız

2024 yılında Orthopedic Journal’da yayımlanan bir araştırmaya göre, bacak bacak üstüne atarak oturmak uzun vadede sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bu oturma pozisyonunun, özellikle kan dolaşımını olumsuz etkileyerek damar iltihaplanmasına ve varis oluşumuna neden olduğu belirtiliyor. Ayrıca, bu alışkanlığın sırt ve boyun ağrılarını artırarak duruş bozukluklarına zemin hazırladığı vurgulanıyor.

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Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 18:57 Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 18:57
Bacak bacak üstüne atmanın zararları! Bundan sonra asla yapmayacaksınız

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Cardiovascular Health Journal'da 2024 yılında yayımlanan bir çalışma, bacak bacak üstüne atarak oturmanın kan dolaşımını yavaşlattığını ve damar sağlığını olumsuz etkileyebileceğini gösteriyor. Araştırmacılar, özellikle uzun süre bu pozisyonda oturmanın, pıhtılaşma riskini artırdığı ve yüksek tansiyona zemin hazırladığı konusunda uyarılarda bulunuyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

BACAK BACAK ÜSTÜNE ATMANIN ZARARLARI VE TEHLİKELERİ NELERDİR?

Bacak bacak üstüne atarak oturmak, birçok kişi için farkında olmadan yapılan sıradan bir alışkanlıktır. Ancak uzmanlar, bu oturma pozisyonunun uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. İşte bacak bacak üstüne atmanın sağlığımıza olan etkileri:

💡 Boyun ve Sırt Ağrılarına Sebep Olabilir

Bu oturma şekli, omurga hizasını bozarak boyun ve sırt bölgesinde ağrılara neden olabilir. Vücuttaki dengesizlik, zamanla duruş bozukluklarını da beraberinde getirir.

💡 Kan Dolaşımını Olumsuz Etkiler

Bacak bacak üstüne atarak oturduğunuzda, kan akışı kısıtlanır ve damarlara ekstra baskı uygulanır. Bu durum, kan dolaşımının yavaşlamasına, damar iltihabına ve hasara yol açabilir. Uzun süre bu pozisyonda oturmak, bacaklarda uyuşma hissi yaratabilir.

💡 Yüksek Tansiyon ve Pıhtılaşma Riski

Bu oturma pozisyonu, dolaşım sistemini etkileyerek pıhtılaşma ve yüksek tansiyon riskini artırabilir. Özellikle hareketsiz kalan bireylerde bu risk daha fazladır.

💡 Varis Oluşumuna Neden Olabilir

Bacak bacak üstüne atmak, damarlar üzerinde baskı oluşturarak varis oluşumunu tetikleyebilir. Bu da estetik kaygıların yanı sıra sağlık açısından da bir problem yaratabilir.

💡 Kalça ve Pelvis Dengesizliği

Kalça eklemlerine ekstra stres yükleyen bu pozisyon, pelvisi döndürerek dengesizliğe neden olabilir. Uzun süre bu şekilde oturmak, kalça ve bel ağrılarını artırabilir.

💡 Diz Eklemlerine Baskı Yapar

Bacak bacak üstüne atarken diz eklemlerine uygulanan baskı, kasların esnemesine ve eklem ağrılarına yol açabilir. Bu durum, diz sağlığını olumsuz etkileyen başlıca faktörlerden biridir.

💡 Postür Bozukluğu ve Kas Gerginliği

Bu pozisyonda oturmak, pelvik bölgede ve bacak kaslarında gerginliğe neden olarak postür bozukluklarını artırır. Kalça eklemleri kilitlenir, iç bacak kasları kasılır ve pelvis dengesi bozulur.

UZMANLARDAN UYARILAR

2024 yılında Orthopedic Journal'da yayımlanan bir araştırmaya göre, uzun süre bacak bacak üstüne oturmak, duruş bozukluklarını artırarak kronik ağrılara neden olabilir. Uzmanlar, bu alışkanlığı minimize etmenin sağlık açısından önemine vurgu yapıyor.

Bacak bacak üstüne atmanın zararlarını azaltmak için düzenli hareket etmeye, oturma pozisyonlarını sık sık değiştirmeye ve ergonomik bir oturma düzeni oluşturmaya özen göstermek gerekiyor. Sağlığınızı korumak adına bu alışkanlığı gözden geçirmenizde fayda var.

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