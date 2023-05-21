Uzmanı sinsi ilerleyen diyabetin yol açtığı tehditlere değiniyor!

Diyabet, yani şeker hastalığı toplumda en sık görülen kronik hastalıklar arasında yer alıyor. Türkiye'de 8 milyona yakın diyabet hastası bulunuyor. Sinsi ilerleyen diyabet, kalp ve damar hastalıkları, inme, göz bozuklukları, sinir sisteminde bozukluklar ve böbrek rahatsızlıklarına yol açıyor.
ÇOK TEHLİKELİ...
Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Özgür Merhametsiz, şeker hastalığının yol açtığı tehdide değiniyor. "Diyabetik nefropatinin bu evresinde yakalanarak tedavi edilmesi bu süreci geri döndürebilir. Bu nedenle şeker hastalığı olan hastaların hekimlerinin önerdiği aralıkla idrarda mikroalbumin atılımının olup olmadığına baktırması gerekmektedir. Düşük düzeyde preotein atılımını temsil eden mikroalbumin dönemi, gerekli tedavi ve önlemler alınmazsa, aşikar proteinüri, böbrek fonksiyonlarında bozulma ve böbrek yetmezliğine ilerleyecektir" diyor. Hastalara doğru beslenmelerini ve düzenli egzersiz yapmalarını öneriyor.
TURUNCUNUN GÜCÜ!
İçerdiği A, C ve K vitaminleri ile folik asit, demir ve magnezyum içeren havuç hem salataları süslüyor hem de sağlığı koruyor. Kansızlığa iyi gelen havuç mide ülserine karşı koruma sağlıyor. Vücudu zararlı toksinlerden temizleyen bu turuncu mucize, tansiyonu dengeliyor. Anne sütünü artırıyor. Akciğer kanseri tehlikesine karşı koruma sağlıyor. Yüz ve boyundaki kırışıklıkları azaltıyor. Kötü kolesterolü de düşürüyor.
BAŞ AĞRISINA ACIMAYIN
Hemen herkesin günlük hayatta yakındığı baş ağrısı, hayatı kabusa çeviriyor. Ağrıyı azaltan besinler şöyle sıralanıyor:
YEŞİL SEBZELER: Bolca magnezyum içeren bu besinler migren ağrılarını azaltır. FINDIK: Kan damarlarını gezveşeterek baş ağrısını hafifletir. Migren ağrılarına iyi gelir.
TAM TAHILLAR: Kinoa, arpa, karabuğday, bulgur, yulaf gibi tahıllar, demir eksikliğine bağlı baş ağrısını dindirir.
MEYVELER: Sinirleri korur. Baş ağrısını azaltır.
ACI BİBER: Beynin trigeminal sinirini uyuşturan ve migren ağrısına neden olan nörotransmitteri engelleyen kapsaisin içerir. Ayrıca gerginlik sonrası oluşan ağrıları dindirir.
KAFEİN: Her gün bir veya iki fincan kahve veya çay, özellikle kafein eksikliğinden kaynaklanan bir baş ağrısını hafifletir. Kan damarlarının boyutunu azaltarak daha iyi kan akışı sağlar.
ZENCEFİL: Baş ağrısı çekenleri sakinleştirir. Migren ağrısına iyi gelir.
FAZLA KİLO AYAKLARA VURUR
Ayak ağrısı, toplumda sık görülen şikayetler arasında yer alıyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurhan Barutçu, ayak ağrılarının kadınlarda erkeklere göre 9 kat daha fazla görüldüğünü dile getiriyor. "Aşırı kullanım veya tekrarlayan zorlanmalar kronik ağrılara yol açabilir. Ayak problemlerinde yaşın yanında obezitenin ya da osteoartrit, romatoid artrit ve diyabet gibi kronik hastalıkların da varlığı öne çıkmaktadır" diyor. Ağrının kaynağının bulunması için röntgen, EMG, USG yöntemlerinin kullanıldığını dile getiriyor.