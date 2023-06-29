Uzmanı miyop için tavsiyede bulundu: İlacı güneş!





DIŞARDA OYNASINLAR

Miyobu yüksek oranda gösteren, miyop riski taşıyanlardan bir grubu da dışarıda çok fazla vakit geçirmeyenlerdir. Örneğin; çocuklar güneş ışığı altında ne kadar oynuyorlarsa miyop gelişme ihtimali de o kadar düşük oluyor.

Ultraviyole ışınları vücudun dopamin salgılamasını sağladığı için gözün aksiyel uzunluğunun azalmasına sebep oluyor. Miyoplarda gözün uzunluğu ön ve arka çapı yüksektir, bu yükseklik dopamin sayesinde durdurulabilir.