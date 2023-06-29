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    Uzmanı miyop için tavsiyede bulundu: İlacı güneş!

    Uzağı görememe hastalığı miyop, ekran bağımlılığıyla hızla artıyor. Körlüğe neden oluyor. Uzmanlar, çocukların güneş ışığı altında ne kadar oynarsa miyop gelişme ihtimalinin de bir o kadar düştüğünü söylüyor.

    Miyobun ilacı güneş

    Miyop, gözün yapısının normalden uzun olmasına bağlı olarak net görememesi olarak tanımlanıyor. Miyopide göze gelen ışınlar, retinanın önüne geçiyor. Görmede zorluk meydana geliyor. Tedavi edilmediğinde körlüğe neden oluyor.

    Doç. Dr. Aylin Kılıç, miyopiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor: Ne yazık ki miyop giderek dünyada artmaya devam ediyor. Bunun sebebi de günümüzde dijital ekranların çok fazla kullanılması. Miyop gelişmesinde başka bir faktör de ailede miyop öyküsünün bulunmasıdır. Genellikle anne ve babada miyop olduğu zaman çocuklarda da bu ihtimal çok yüksek oluyor.



    LAZERLE TEDAVİ
    Miyop, engellenebilir, korunulabilir ve tedavi edilebilir bir göz kusurudur. Uzun vadede görme kaybına sebep olur. Pediatrik oftalmaloji grubunun da özellikle ilgilendiği bir alandır. Miyobu engellemek için birden fazla güvenilir tedavi yöntemleri geliştirildi. Bu yöntemler arasında en sık uygulananı da lazer yöntemidir.



    DIŞARDA OYNASINLAR
    Miyobu yüksek oranda gösteren, miyop riski taşıyanlardan bir grubu da dışarıda çok fazla vakit geçirmeyenlerdir. Örneğin; çocuklar güneş ışığı altında ne kadar oynuyorlarsa miyop gelişme ihtimali de o kadar düşük oluyor.

    Ultraviyole ışınları vücudun dopamin salgılamasını sağladığı için gözün aksiyel uzunluğunun azalmasına sebep oluyor. Miyoplarda gözün uzunluğu ön ve arka çapı yüksektir, bu yükseklik dopamin sayesinde durdurulabilir.

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    Haberler Sağlık Uzmanı miyop için tavsiyede bulundu: İlacı güneş!
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