SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Uzmanı hafızayı güçlendiren besinleri açıkladı!

İlerleyen yaş, beyin sağlığını olumsuz etkileyebilir. Diyetisyen Muhammed Şahin, hafızayı güçlendiren ve beyin sağlığını destekleyen besinleri sıralıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Ocak 2025
Uzmanı hafızayı güçlendiren besinleri açıkladı!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İlerleyen yaş, beyin sağlığını da olumsuz etkiliyor. Beyin sağlığını korumanın yolu, doğru besinleri tüketmekten geçiyor. Diyetisyen Muhammed Şahin, hafızayı güçlendiren besinleri sıralıyor:

    Yeşil sebzeler: Lahana, ıspanak, karalahana ve brokoli, bolca K vitamini içerir. Hafızayı güçlendirir. Bilişsel gerilemeyi yavaşlatır.

    Yağlı balık: Omega-3 deposu ton balığı, somon ve diğer yağlı balıklar, kandaki düşük beta amiloid seviyeleri ile ilişkilidir. Alzheimer hastalığı riskini azaltır.

    Kabuklu yemişler ve tohumlar: Spesifik besinler değişiklik gösterse de, kabuklu yemişler ve tohumlar iyi bir protein, sağlıklı yağlar ve E vitamini kaynağıdır. Beyin hücrelerini güçlendirir.

    Avokado: 2018'de Tufts Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre avokado beyin sağlığı için oldukça faydalıdır. Beyni ve hafızayı güçlendirir

    C vitamini açısından yüksek meyveler: Araştırmalar, sağlıklı miktarda C vitamini almanın bilişsel gerileme ve Alzheimer hastalığına karşı koruduğunu gösterir.

    Meyveler: Antioksidan açısından zengin olan meyveler, hafızayı güçlendirir.

    Yumurta: Yüksek düzeyde B6 vitamini içerir. Bilişsel gerileme ve hafıza kaybına karşı korur. Demansı önler.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Mert Demir’den Serenay Sarıkaya açıklaması! Gerçekleri karartma paniği sardı! Savcı ne soracak?
    MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan kritik temas: Hamas yetkilileri ile görüştü | Masada ateşkes
    Meteoroloji 14 Ocak hava durumu | Kar yağışı o illeri vuracak: Yoğun kış başlıyor! İstanbul, Edirne, İzmir...
    EMEKLİYE SEYYANEN DESTEK! En az 1.226 TL fark eklenecek! %4 ek ödeme dahil BAĞKUR ve SSK maaşları...
    AK Parti’den terörle mücadelede net mesaj: PKK silah bırakacak |
    Joe Biden’dan ateşkes açıklaması! Çok yakınız deyip Gazze’ye insani yardımların ulaştırılacağını söyledi
    Tarihi rekora 2 maç kaldı! Galatasaray, Avrupa çapında büyük bir başarı için geri sayıma geçti
    ABD’yi Gazze yapan yangınların arka planındaki Yahudi! Bir damla su vermedi... Barajlara ambargo koyan Resnick çifti ve İsrail bağı
    Fransız siyasetçiye NATO tokadı: Türkiye ittifakın değerli bir müttefiki
    MSÜ’den rektör talimatı iddialarına sert yanıt: İthamlar gerçek dışıdır
    Los Angeles’ta 6 ayrı noktada binlerce dönüm alan yandı: 24 kişi hayatını kaybetti! Yangın nasıl başladı? Yılbaşı gecesi iddiası
    Nevzat Bahtiyar’ın avukatından dikkat çeken paylaşım: Yüksel ‘Salim yaptı dedi
    Tarihi başlangıç mutlu son! Konyaspor Fenerbahçe: 2-3 | MAÇ SONUCU
    Başkan Erdoğan Aile Yılı Tanıtım Programı’nda açıkladı: Evlenene 150 bin TL destek! 81 ilde başvurular başladı
    Galatasaray’ın ilk transferi belli oldu! Mikautadze’den önce o gelecek