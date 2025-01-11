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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı! Aşı teknolojinde kritik gelişme: Artık kendimiz üreteceğiz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Turkuvaz Medya'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Memişoğlu burada aile hekimliğinden randevu sistemine, ambulans kullanımından yeni aşı teknolojisine kadar birçok kritik konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi :11 Ocak 2025 , 06:47 Güncelleme Tarihi :11 Ocak 2025 , 07:23
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı! Aşı teknolojinde kritik gelişme: Artık kendimiz üreteceğiz

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    Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Turkuvaz Medya'ya bir ziyaret gerçekleştirdi.

    Bakan Memişoğlu, burada Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtladı.

    "TEŞVİK MİKTARI ARTTI"
    Aile hekimlerine teşvik miktarını artırdıklarını söyleyen Bakan Memişoğlu, "Aile hekimlerine 'Senin 3 bin 500 nüfusun var, bu nüfus hastaneye daha az gitme ihtiyacı duyarsa sana ilave teşvik ödemesi yapacağız' dedik. Temel maaşı kesmedik. Teşvik miktarını da artırdık." dedi.

    Aile hekimleri kronik hastaları takip ediyor diyen Memişoğlu, "Sen 60 yaşının üzerindekileri takip edersen ilave para ödeyeceğiz' dedik. 1 Kasım itibarıyla 8.3 milyon vatandaşımız tarandı. İnanılmaz sayıda hasta yakaladık. Kanser taramaları da yaptık." ifadelerini kullandı.

    Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu. (AA)Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu. (AA)

    YENİ DÜZENLEME NELER GETİRDİ?
    1 Ocak itibarıyla tüm illerde uygulanmaya başlanan yeni düzenlemeyle ilgili de konuşan Memişoğlu, "Aile hekimine 17.00'ye kadar her hastanemizden yüzde 10 randevu alma kapasitesi açtık. Her aile sağlığı merkezinde tam kan sayılıyor. Ayrıca aile hekimimize röntgen, kalça filmi ultrasonu gibi ihtiyaç duyulan taramaları hastanelerden talep etme imkânı getirdik." dedi.

    220 MİLYON RANDEVU AÇILDI
    Memişoğlu, bakanlık olarak son 15 gün hariç 2024'te yaklaşık 220 milyon randevu kapasitesi açtıklarının altını çizerek, 177 milyon 136 bin 555 randevu alındığını belirtti.

    20 milyon 815 bin 602 kişinin ise randevuya gelmediğini açıkladı. Memişoğlu, "Vatandaşlarımız 1 milyar 307 milyon randevusunu MHRS'den aldı." dedi.

    Memişoğlu, ayrıca MHRS ile randevu taleplerinin yüzde 45'ini ilk 3 gün içerisinde, toplam talebin yüzde 60'ını ise 1 hafta içerisinde karşılandığınu açıkladı.

    Röntgen, mamografi gibi tektikleri aile hekimi talep edebilecek. (AA)Röntgen, mamografi gibi tektikleri aile hekimi talep edebilecek. (AA)

    ÖZEL AMBULANSLARA YENİ KURALLAR
    Özel ambulansları da mercek altına aldıklarını belirten Memişoğlu, şunları söyledi:
    Hasta nakil ambulanslarının rengini gri yaptık. Ambulans hizmeti veren kamu-özel tüm kurum, kuruluşlara yönelik rutin denetimleri artırdık. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sağlık kuruluşları dışındaki gerçek ve tüzel kişiler ambulans işletemeyecek. Ambulans işletmeye yetkili olmayanlar ambulans satın alamayacak. Ambulanslarda kamera, mobil cihaz paketi, araç takip cihazları hizmet süresi boyunca çalışır, takip edilebilir durumda tutulacak.

    "HİZMETLER AYNI KALİTEDE OLMALI"
    Sağlık Bakanı olarak sadece kamu hastanelerinin bakanı olmadığını vurgulayan Memişoğlu, "Üniversite hastanelerinin, özel ve vakıf üniversite hastanelerinin de bakanıyım. Hastane işletme ile yönetim modelleri farklı olsa da hizmetlerin aynı kalite ve standartta olması gerekir." şeklinde konuştu.

    Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu. (AA)Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu. (AA)

    "ÖZLEM TÜRECİ VE UĞUR ŞAHİN İLE KONUŞTUK"
    HPV aşısıyla ilgili çalışmalardaki son durumu da paylaşan Memişoğlu, 'Hangi yaş aralıklarına uygulanacak, ilk olarak kime yapılacak', onları belirliyoruz." dedi.

    "KENDİMİZ ÜRETECEĞİZ"
    Bakan Memişoğlu, heyecan verici bir gelişmeyi de açıkladı. mRNA teknolojisinin Türkiye'ye geleceğini duyuran Memişoğlu, şunları söyledi:
    Türkiye'de üretilecek 10 aşı belirledik. mRNA teknolojisini de Türkiye'ye taşıyoruz. Biontech firmasından Özlem Türeci ve Uğur Şahin Hoca ile konuştuk. Sene sonu itibarıyla yerli glikoz sensörünü, 2026'da kuduz aşısını kendimiz üreteceğiz.

    Uğur Şahin ve Özlem Türeci. (AA)Uğur Şahin ve Özlem Türeci. (AA)

    HASTANELERE TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİ KURULUYOR
    "Üreten Sağlık Modeli'yle hastanelerde     teknoloji transfer ofisleri kuruyoruz. " diyen Memişoğlu, "Bir fikri olan sağlık çalışanımız varsa o transfer ofisine gelecek. Fikrin mülkiyetini hukuki olarak o kişiye temin edeceğiz." ifadelerini kullandı.

    "GENOM HARİTASI ÇIKACAK"
    Son olarak Aziz Sancar Türkiye Genom Projesi'nin aktifleştirildiğini söyleyen Memişoğlu, "Normalde 50-60 kan toplamışlar. Şu ana kadar bin örneklememiz var. Yıl sonuna kadar 15 bin genoma sahip olacağız. Türkiye'nin genom haritasını çıkartacağız. Kendi yazılımlarımızla dışarıya ihtiyaç duymaksızın, gen örneklerimizi koruyarak kendi nadir hastalıklarımızı tespit edip kişilere özgü tedaviler geliştireceğiz." dedi.

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