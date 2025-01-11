Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı! Aşı teknolojinde kritik gelişme: Artık kendimiz üreteceğiz

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Turkuvaz Medya'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Memişoğlu, burada Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtladı. "TEŞVİK MİKTARI ARTTI"

Aile hekimlerine teşvik miktarını artırdıklarını söyleyen Bakan Memişoğlu, "Aile hekimlerine 'Senin 3 bin 500 nüfusun var, bu nüfus hastaneye daha az gitme ihtiyacı duyarsa sana ilave teşvik ödemesi yapacağız' dedik. Temel maaşı kesmedik. Teşvik miktarını da artırdık." dedi. Aile hekimleri kronik hastaları takip ediyor diyen Memişoğlu, "Sen 60 yaşının üzerindekileri takip edersen ilave para ödeyeceğiz' dedik. 1 Kasım itibarıyla 8.3 milyon vatandaşımız tarandı. İnanılmaz sayıda hasta yakaladık. Kanser taramaları da yaptık." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu. (AA) YENİ DÜZENLEME NELER GETİRDİ?

1 Ocak itibarıyla tüm illerde uygulanmaya başlanan yeni düzenlemeyle ilgili de konuşan Memişoğlu, "Aile hekimine 17.00'ye kadar her hastanemizden yüzde 10 randevu alma kapasitesi açtık. Her aile sağlığı merkezinde tam kan sayılıyor. Ayrıca aile hekimimize röntgen, kalça filmi ultrasonu gibi ihtiyaç duyulan taramaları hastanelerden talep etme imkânı getirdik." dedi. 220 MİLYON RANDEVU AÇILDI

Memişoğlu, bakanlık olarak son 15 gün hariç 2024'te yaklaşık 220 milyon randevu kapasitesi açtıklarının altını çizerek, 177 milyon 136 bin 555 randevu alındığını belirtti. 20 milyon 815 bin 602 kişinin ise randevuya gelmediğini açıkladı. Memişoğlu, "Vatandaşlarımız 1 milyar 307 milyon randevusunu MHRS'den aldı." dedi. Memişoğlu, ayrıca MHRS ile randevu taleplerinin yüzde 45'ini ilk 3 gün içerisinde, toplam talebin yüzde 60'ını ise 1 hafta içerisinde karşılandığınu açıkladı.