Kadınlar bu 3 belirtiyi sakın göz ardı etmeyin! Rahim ağzı kanseri sinsice ilerleyebilir

Kadın sağlığı uzmanları, rahim ağzı kanseri nin erken teşhis edilmesi durumunda hayatta kalma şansını önemli ölçüde artırdığına dikkat çekerek, kadınları bu hastalığın üç önemli belirtisi konusunda uyarıyor. İngiltere'de her gün yaklaşık iki kadın bu hastalıktan hayatını kaybederken, bu durum hastalığın önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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SESSİZ KATİL: RAHİM AĞZI KANSERİ

Rahim ağzı kanseri, yıllarca belirti vermeden gelişebilen ve bu nedenle sıklıkla "sessiz katil" olarak anılan bir hastalıktır. Hastalığın belirtileri, ağır adet kanamaları ve bitkinlik gibi daha az ciddi sorunlarla karıştırılabildiğinden, çoğu kadın belirtileri fark etmeden hastalığın ilerlemesine neden olabiliyor.

Angela Sarmiento Bentancourt'un uzman görüşüne göre, kadınların dikkat etmesi gereken üç ana belirti şunlar:

🔴 Alışılmadık Vajinal Kanama:

Adet dönemlerinin ağırlaşması, adet dönemleri arasında, menopozdan sonra veya cinsel ilişkiden sonra yaşanan kanama, rahim ağzı kanserinin en belirgin işaretlerinden biridir.

🔴 Cinsel İlişki Sırasında Ağrı:

Tümör nedeniyle oluşan iltihap, cinsel ilişkinin ağrılı hale gelmesine neden olabilir.

🔴 Alt Sırt ve Pelvik Ağrılar:

Özellikle adet döneminde sıklıkla yaşanabilen bu ağrılar, kemik, sinir veya organlara baskı yapan tümörlerin varlığına işaret edebilir.