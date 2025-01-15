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Kadınlar bu 3 belirtiyi sakın göz ardı etmeyin! Rahim ağzı kanseri sinsice ilerleyebilir

Uzmanlar, rahim ağzı kanserinin erken teşhis edilmesinin hayatta kalma oranını önemli ölçüde artırdığına dikkat çekerek, kadınları üç önemli belirti konusunda uyarıyor. Dr. Angela Sarmiento Bentancourt’un açıklamalarına göre bu belirtiler asla göz ardı edilmemeli.

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Giriş Tarihi :15 Ocak 2025 , 23:49 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 23:49
Kadınlar bu 3 belirtiyi sakın göz ardı etmeyin! Rahim ağzı kanseri sinsice ilerleyebilir

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    Kadın sağlığı uzmanları, rahim ağzı kanserinin erken teşhis edilmesi durumunda hayatta kalma şansını önemli ölçüde artırdığına dikkat çekerek, kadınları bu hastalığın üç önemli belirtisi konusunda uyarıyor. İngiltere'de her gün yaklaşık iki kadın bu hastalıktan hayatını kaybederken, bu durum hastalığın önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

    Fotoğraf: Takvim Fotoğraf ArşiviFotoğraf: Takvim Fotoğraf Arşivi

    SESSİZ KATİL: RAHİM AĞZI KANSERİ

    Rahim ağzı kanseri, yıllarca belirti vermeden gelişebilen ve bu nedenle sıklıkla "sessiz katil" olarak anılan bir hastalıktır. Hastalığın belirtileri, ağır adet kanamaları ve bitkinlik gibi daha az ciddi sorunlarla karıştırılabildiğinden, çoğu kadın belirtileri fark etmeden hastalığın ilerlemesine neden olabiliyor.

    Angela Sarmiento Bentancourt'un uzman görüşüne göre, kadınların dikkat etmesi gereken üç ana belirti şunlar:

    🔴 Alışılmadık Vajinal Kanama:

    Adet dönemlerinin ağırlaşması, adet dönemleri arasında, menopozdan sonra veya cinsel ilişkiden sonra yaşanan kanama, rahim ağzı kanserinin en belirgin işaretlerinden biridir.

    🔴 Cinsel İlişki Sırasında Ağrı:

    Tümör nedeniyle oluşan iltihap, cinsel ilişkinin ağrılı hale gelmesine neden olabilir.

    🔴 Alt Sırt ve Pelvik Ağrılar:

    Özellikle adet döneminde sıklıkla yaşanabilen bu ağrılar, kemik, sinir veya organlara baskı yapan tümörlerin varlığına işaret edebilir.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR

    Hastalığın erken teşhisi durumunda hayatta kalma oranı yüzde 95 iken, ileri evrede bu oran yüzde 15'e kadar düşebiliyor. Bu nedenle uzmanlar, yukarıdaki belirtilerle karşılaşıldığında gecikmeden doktora başvurulması gerektiğini belirtiyor.

    HPV VE AŞILARIN ÖNEMİ

    Rahim ağzı kanseri vakalarının yüzde 99'u, yüksek riskli bir insan papilloma virüsü (HPV) enfeksiyonundan kaynaklanmaktadır. HPV'ye karşı geliştirilen aşılar, hastalığa yakalanma riskini yüzde 80'den fazla azaltıyor. İngiltere'de 11-12 yaşındaki çocuklara sunulan iki dozluk aşı programı, 15-26 yaş arasındaki gençler için üç doz olarak uygulanabiliyor.

    Kadınların, yukarıda belirtilen rahim ağzı kanseri işaretlerini görmezden gelmemesi büyük önem taşıyor. Bu belirtilerin fark edilmesi ve doktora başvurulması, hayatta kalma oranını artırabilir ve kadınların sağlıklarına yeniden kavuşmasını sağlayabilir.

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