Kadınlar bu 3 belirtiyi sakın göz ardı etmeyin! Rahim ağzı kanseri sinsice ilerleyebilir

Kadın sağlığı uzmanları, rahim ağzı kanserinin erken teşhis edilmesi durumunda hayatta kalma şansını önemli ölçüde artırdığına dikkat çekerek, kadınları bu hastalığın üç önemli belirtisi konusunda uyarıyor. İngiltere'de her gün yaklaşık iki kadın bu hastalıktan hayatını kaybederken, bu durum hastalığın önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.
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SESSİZ KATİL: RAHİM AĞZI KANSERİ
Rahim ağzı kanseri, yıllarca belirti vermeden gelişebilen ve bu nedenle sıklıkla "sessiz katil" olarak anılan bir hastalıktır. Hastalığın belirtileri, ağır adet kanamaları ve bitkinlik gibi daha az ciddi sorunlarla karıştırılabildiğinden, çoğu kadın belirtileri fark etmeden hastalığın ilerlemesine neden olabiliyor.
Angela Sarmiento Bentancourt'un uzman görüşüne göre, kadınların dikkat etmesi gereken üç ana belirti şunlar:
🔴 Alışılmadık Vajinal Kanama:
Adet dönemlerinin ağırlaşması, adet dönemleri arasında, menopozdan sonra veya cinsel ilişkiden sonra yaşanan kanama, rahim ağzı kanserinin en belirgin işaretlerinden biridir.
🔴 Cinsel İlişki Sırasında Ağrı:
Tümör nedeniyle oluşan iltihap, cinsel ilişkinin ağrılı hale gelmesine neden olabilir.
🔴 Alt Sırt ve Pelvik Ağrılar:
Özellikle adet döneminde sıklıkla yaşanabilen bu ağrılar, kemik, sinir veya organlara baskı yapan tümörlerin varlığına işaret edebilir.
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ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR
Hastalığın erken teşhisi durumunda hayatta kalma oranı yüzde 95 iken, ileri evrede bu oran yüzde 15'e kadar düşebiliyor. Bu nedenle uzmanlar, yukarıdaki belirtilerle karşılaşıldığında gecikmeden doktora başvurulması gerektiğini belirtiyor.
HPV VE AŞILARIN ÖNEMİ
Rahim ağzı kanseri vakalarının yüzde 99'u, yüksek riskli bir insan papilloma virüsü (HPV) enfeksiyonundan kaynaklanmaktadır. HPV'ye karşı geliştirilen aşılar, hastalığa yakalanma riskini yüzde 80'den fazla azaltıyor. İngiltere'de 11-12 yaşındaki çocuklara sunulan iki dozluk aşı programı, 15-26 yaş arasındaki gençler için üç doz olarak uygulanabiliyor.