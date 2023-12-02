Uzmanı donuk omuz sendromuna karşı uyardı: 8-10 aya geçmezse dikkat!

Tedavi edilmezse 1-3 yıl içinde çoğunlukla kendiliğinden geriliyor. Ancak yaşam konforunu ciddi şekilde bozduğu için tedavi elzem oluyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Kerem Bilsel, hastalıkla ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor:

Donuk omuz sendromu, omuz kapsülünün enflamasyonu ve kalınlaşmasıyla karakterize oluyor. Genellikle omzunu az veya hatalı kullanan kişilerde veya özellikle kontrolsüz diyabete bağlı kan şekeri yüksekliği nedeniyle 40- 60 yaş arasındaki kadınlarda daha sık görülüyor.

TİROİD HASTALARI RİSKLİ

Donuk omuz sendromunun en sık idiopatik, yani sebebi belli olmayan tipi görülüyor. Ayrıca omuz çevresinde oluşan yaralanmalara ve kırık sonrasında yapılan ameliyata veya omzu uzun süre hareketsiz tutmaya bağlı olarak da gelişebiliyor. Özellikle diyabet veya tiroit hastalıkları olanlar, kan şekeri ve tiroit hormonlarındaki kontrolsüz değişikliklere bağlı olarak donuk omzun gelişmesinde daha fazla risk taşıyorlar.

3 AŞAMASI BULUNUYOR

Sendrom, donma, katılaşma ve çözülme olarak 3 aşamadan oluşuyor. Tedaviye genellikle ilaçlar eşliğinde fizik tedavi yöntemiyle başlanıyor. Sorun hastaların çoğunda cerrahi işleme gerek kalmadan gideriliyor. Ancak ilk 8-10 ay içinde tedaviye yanıt alınamadığı durumda ameliyat devreye giriyor. Hasta ameliyatın ardından, kateterden yapılacak olan lokal anesteziyle erken hareket imkanı sağlayan egzersizlere başlatılabiliyor. Hasta 2-3 gün içinde taburcu olduktan sonra fizyoterapi merkezine yönlendiriliyor.