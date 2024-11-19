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Uzmanı beyin fonksiyonunu ve sağlığını artırmak için yapılması gerekenleri açıkladı!

Unutkanlık ve bilişsel gerileme sadece yaşlılarda değil gençlerde de görülüyor. Dr. Seda Koşak Kağanoğlu, "Kefir ve yoğurt gibi probiyotikler, beyin sağlığını koruyor" diyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Kasım 2024
Uzmanı beyin fonksiyonunu ve sağlığını artırmak için yapılması gerekenleri açıkladı!

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Modern çağda özellikle çok daha yoğun kronik stres, sağlıksız beslenme, uyku eksikliği, hareketsizlik ve sigara-alkol gibi zararlı alışkanlıklar zihinsel yorgunluğa ve bilişsel gerilemeye neden olabiliyor. Yaşamın erken dönemlerinden itibaren önlem almak, sağlıklı alışkanlıklar kazanmak büyük önem taşıyor. Bazı basit ama etkili önlemlerle beyin fonksiyonunu önemli ölçüde artırmak ve beyin sağlığını korumak mümkün oluyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Seda Koşak Kağanoğlu, yapılabilecek etkili önlemleri anlatıyor:

Soğan ve sarımsak tüketin: Bağırsak sağlığının beyin fonksiyonu üzerinde büyük etkisi bulunmaktadır. Probiyotik ve probiyotik açısından zengin besinler tüketmek, beyin sağlığını olumlu etkileyebilir. Örneğin yoğurt, kefir gibi probiyotik gıdalar ile sarımsak, soğan gibi probiyotik kaynakları diyetinize ekleyebilirsiniz.

Vitamin ve mineral dengesini koruyun: Magnezyum, B ve D vitamini gibi vitamin ve mineraller bilişsel sağlık için kritik öneme sahiptir. Özellikle magnezyum eksikliği, bilişsel gerilemeye yol açabileceğinden, bu minerali içeren besinleri tüketmek veya doktor kontrolünde takviye almak yararlı olabilir.

Düzenli bilişsel egzersizler yapın: Bulmaca çözmek, hafıza oyunları oynamak, yeni bilgiler öğrenmek gibi aktiviteler zihinsel gerilemeyi yavaşlatır. Beyin eğitimi uygulamaları da bilişsel işlevleri geliştirebilir.

Bilişsel takviye kullanımı: Bilişsel işlevleri artırabilen nootropik takviyeler, hafıza güçlendirme ve stres altında odaklanmayı artırma amaçlarıyla kullanılabilir; ancak bu takviyelerin doktor önerisiyle alınması, mevcut ilaçlarınızla etkileşim riskini azaltır. Bu adımlarla beyin sağlığını koruyarak yaşlanmayı geciktirmek ve yaşam kalitesini artırmak mümkündür.

OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİNE ÖNCELİK VERİLMELİ
Omega-3 yağ asitleri, beynin yaşlanma sürecini yavaşlatabilir. Somon, uskumru gibi yağlı balıklar, keten tohumu, ceviz gibi besinler omega-3 kaynaklarıdır. Yeterince balık tüketemeyenler için doktor tavsiyesiyle omega-3 takviyesi de kullanılabilir.

YETERLİ VE KALİTELİ UYKU ÖNEMLİ
Günde 6-8 saat kaliteli uyku, beyin sağlığı için önemlidir. Uyku düzeni oluşturmak, uyku öncesi ekranlardan uzak durmak, karanlık ve sessiz bir ortamda uyumak bu kalitenin sağlanmasına yardımcı olur.

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