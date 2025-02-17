Uzmanı bağırsak sağlığını destekleyen besinleri açıkladı!

Vücudun ikinci beyni sayılan bağırsak, güçlü bedenin şifresini oluşturuyor. Bağışıklık sistemi hücrelerinin yüzde 70'i bağırsaklarda yer alıyor. Yani hastalıklarla mücadele etmek için bağırsakların sağlıklı olması gerekiyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal Çelik bağırsak sağlığını için tüketilmesi gereken besinleri sıralıyor:

YOĞURT: Bağırsak mikrobiyatasını düzenler. Sindirimi geliştirir. Günde 2 bardak tüketilmelidir.

LAHANA TURŞUSU: İçerdiği yararlı bakteriler sayesinde bağırsak hareketlerini hızlandırır.

ENGİNAR: Lifli yapısı sayesinde bağırsaklarda yaşayan mikroorganizmalar için en sağlıklı besin kaynağıdır. Sindirim sistemindeki hareketleri düzenler, dışkı hacmini artırır.

ELMA: Liften zengindir. Bağırsak hareketlerini düzenler. Günde 1 adet yenmelidir.

KURUBAKLAGİLLER: Nohut, fasulye, mercimek gibi besinler yüksek lif içeriğiyle bağırsak hareketlerini artırır. Haftada en az iki gün tüketilmelidir.

KEFİR: Probiyotik deposudur. Toksik maddeleri temizler. Günde bir bardak tüketilmelidir.