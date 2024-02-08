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Uzmanı ALS hastalığına karşı uyardı: Karıncalanma deyip geçmeyin

Görülme sıklığı 100 binde 3 olan ALS, yalnızca hareket sistemini etkilemiyor. İşte sizler için derlediğimiz 8 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Şubat 2024 Güncelleme 08 Şubat 2024, 07:01
Uzmanı ALS hastalığına karşı uyardı: Karıncalanma deyip geçmeyin

İlerleyici kas güçsüzlüğüne yol açan nadir hastalıklardan biri olan ALS'nin belirtileri, erken dönemde ellerdeki hareket kısıtlanması, karıncalanma, kol-bacak kaslarında seyirme ve yutma güçlüğü ile ortaya çıkıyor.

Nöroloji Uzmanı Dr. Hatice Hale Tüzün, "ALS'nin seyri her hastada farklı şekilde olur. Hastalıkta hayatta kalma süresi genellikle 4-6 yıl olarak verilse de 10 yıl ve üstünde yaşayan pek çok hasta vardır. İyi bir tıbbi ve sosyal destek ile 20 yıldan fazla yaşayan ALS hastaları var" dedi.



İŞTAH AZALMIŞSA ŞEKER TÜKETİLEBİLİR
Çağın vebası kanser, hayat kalitesini etkiliyor. Ölüme götürüyor. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Şener Cihan, "Konu ile ilgili uzmanlığı olmayan 'üst komşu, yan komşu' gibi birçok kişi, sağdan soldan duyma bilgilerle kemoterapi hastalarına önerilerde bulunabilmektedir. Yanlış önerilerden biri ise şekerin tamamen besin kaynağı olarak yasaklanmasıdır. Kanser hastaları şeker tüketebilir. Özellikle iştahı azalmış, zayıflama sürecindeki hastalarda enerji kaynağı olarak kullanılabilir" diyor.



LAHANA ISPANAK KISIR OLMASAK
Bir yıl boyunca düzenli ve korunmasız ilişkiye rağmen hamile kalamama durumuna kısırlık deniyor. Son yıllarda yapılan araştırmalar, kısırlıkta E vitamininin önemini gösteriyor. Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Deniz Ulaş, bu vitaminin hem kadın hem de erkeklerde üreme potansiyelini artırdığını belirtiyor.

Yağda çözülen ve birçok yiyecekte bulunan E vitamini, erkeklerde sperm sayısını ve hareketliliğini artırıyor. Cinsel gücü yükseltiyor. Kadınlarda ise yumurta geliştirmeye yardımcı oluyor. Gebe kalma ihtimalini kolaylaştırıyor. Polikistik Over Sendromu ve menopoz tedavisinde de faydalı oluyor. E vitamini içeren besinler şöyle sıralanıyor: Lahana, ıspanak, domates, fındık, avokado, turp, şalgam, kivi ve yumurta sarısı...



ZEYTİNYAĞI ÖMRÜ UZATIYOR
ABD'de, zeytinyağı ile ilgili yeni bir çalışma yayımlandı. Harvard Üniversitesi'nin 30 yıl süren araştırmasında zeytinyağı tüketen 90 binden fazla kişi incelendi.

Margarin, tereyağı veya diğer doymuş yağlar yerine zeytinyağı kullanmanın kanser, kalp ve solunum yolu hastalıklarının yanı sıra bunama nedeniyle hayatını kaybetmeye karşı güçlü bir koruma sağladığı belirtildi. Araştırmacı Marta Guasch- Ferre, "Günde 2 çay kaşığı (10 gram) zeytinyağı tüketmek, bu riskli hastalıklara karşı yüzde 34 ekstra koruma sağlıyor" dedi.

KANSIZLIĞA ELMA
Elma, beyaz ve sağlıklı dişler için birebirdir. Parkinsona karşı korur. Anemiye yardımcı olur. Görme yetisini geliştirir. Cilt bakımı sağlar.

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