Uzmanı ALS hastalığına karşı uyardı: Karıncalanma deyip geçmeyin

Nöroloji Uzmanı Dr. Hatice Hale Tüzün, "ALS'nin seyri her hastada farklı şekilde olur. Hastalıkta hayatta kalma süresi genellikle 4-6 yıl olarak verilse de 10 yıl ve üstünde yaşayan pek çok hasta vardır. İyi bir tıbbi ve sosyal destek ile 20 yıldan fazla yaşayan ALS hastaları var" dedi.

İlerleyici kas güçsüzlüğüne yol açan nadir hastalıklardan biri olan ALS'nin belirtileri, erken dönemde ellerdeki hareket kısıtlanması, karıncalanma, kol-bacak kaslarında seyirme ve yutma güçlüğü ile ortaya çıkıyor.

İŞTAH AZALMIŞSA ŞEKER TÜKETİLEBİLİR Çağın vebası kanser, hayat kalitesini etkiliyor. Ölüme götürüyor. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Şener Cihan, "Konu ile ilgili uzmanlığı olmayan 'üst komşu, yan komşu' gibi birçok kişi, sağdan soldan duyma bilgilerle kemoterapi hastalarına önerilerde bulunabilmektedir. Yanlış önerilerden biri ise şekerin tamamen besin kaynağı olarak yasaklanmasıdır. Kanser hastaları şeker tüketebilir. Özellikle iştahı azalmış, zayıflama sürecindeki hastalarda enerji kaynağı olarak kullanılabilir" diyor.





LAHANA ISPANAK KISIR OLMASAK

Bir yıl boyunca düzenli ve korunmasız ilişkiye rağmen hamile kalamama durumuna kısırlık deniyor. Son yıllarda yapılan araştırmalar, kısırlıkta E vitamininin önemini gösteriyor. Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Deniz Ulaş, bu vitaminin hem kadın hem de erkeklerde üreme potansiyelini artırdığını belirtiyor.

Yağda çözülen ve birçok yiyecekte bulunan E vitamini, erkeklerde sperm sayısını ve hareketliliğini artırıyor. Cinsel gücü yükseltiyor. Kadınlarda ise yumurta geliştirmeye yardımcı oluyor. Gebe kalma ihtimalini kolaylaştırıyor. Polikistik Over Sendromu ve menopoz tedavisinde de faydalı oluyor. E vitamini içeren besinler şöyle sıralanıyor: Lahana, ıspanak, domates, fındık, avokado, turp, şalgam, kivi ve yumurta sarısı...