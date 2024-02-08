Uzmanı ALS hastalığına karşı uyardı: Karıncalanma deyip geçmeyin

İlerleyici kas güçsüzlüğüne yol açan nadir hastalıklardan biri olan ALS'nin belirtileri, erken dönemde ellerdeki hareket kısıtlanması, karıncalanma, kol-bacak kaslarında seyirme ve yutma güçlüğü ile ortaya çıkıyor.
Nöroloji Uzmanı Dr. Hatice Hale Tüzün, "ALS'nin seyri her hastada farklı şekilde olur. Hastalıkta hayatta kalma süresi genellikle 4-6 yıl olarak verilse de 10 yıl ve üstünde yaşayan pek çok hasta vardır. İyi bir tıbbi ve sosyal destek ile 20 yıldan fazla yaşayan ALS hastaları var" dedi.