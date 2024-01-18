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Uzmanı açıkladı: Ameliyatsız boyun fıtığına son!

Boyun fıtığı, sağlığı olduğu kadar günlük hayatı da olumsuz etkiliyor. İşte sizler için derlediğimiz 18 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Ocak 2024 Güncelleme 18 Ocak 2024, 07:02
Uzmanı açıkladı: Ameliyatsız boyun fıtığına son!

Boyun fıtığı, sağlığı olduğu kadar günlük hayatı da olumsuz etkiliyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ali Kemal Ulaş, boyun fıtığının cerrahi müdahale olmadan da düzelebileceğini söylüyor.

Şu ifadeleri kullanıyor: Cerrahi olmayan tedavilerde amaç, ağrıyı hafifletmek ve hastalığın fiziksel sonuçlarını iyileştirmektir. Bu da seri bir tedavi metodundan oluşan organize bakım programı ile başarılı olabilir.



BARBIE TEHLİKESİ
Estetik ameliyatlar, dünyada artarak devam ediyor. Ancak bu artış ne yazık ki yeni tehlikeleri de ortaya çıkarıyor. En dikkat çekeni ise tek tip insan görünümü ortaya çıkarmaya çalışmak oluşturuyor.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yakup Çil, konuyla ilgili şunları söylüyor: Sosyal medyada, ünlülere benzeme isteği çok fazla. Özellikle gerçek olmayan Barbie bebek karakterlerine benzemek için bel bölgesindeki kaburga aldırıyorlar. Bu durum kişilerin sağlığını riske atıyor.

DİŞLERE PAPATYA ÇAYI
Papatya çayı, sinirleri gevşetir. Uykusuzluğa iyi gelir. Sindirimi kolaylaştırır. Diş ağrılarını hafifletir. Cildi güzelleştirir. Göz kapaklarındaki iltihaplanmaları tedavi eder.

ÖDEM ATAN YEŞİL SOĞAN
Yeşil soğan, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı vücudu korur. Ödem atmaya yardımcı olur. Ayrıca kanseri de önler.

KARACİĞERE ENGİNAR
Enginar, protein içeriği sayesinde kalbin rahat çalışmasını destekler. Toksik maddelerin vücuttan atılmasını sağlar. Karaciğerin sağlıklı çalışmasını destekler.

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