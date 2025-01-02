Uzmanlardan uyarı: Bu iki aktivite bunama riskini artırıyor

Günümüzde hareketsiz yaşam tarzı, sağlık açısından büyük riskler taşırken, yapılan yeni bir araştırma oturarak gerçekleştirilen bazı aktivitelerin beyin sağlığını olumsuz etkilediğini ortaya koydu. Uzmanlar, özellikle televizyon izleme ve video oyunları oynamanın, uzun vadede bunama riskini artırdığını vurguluyor.

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BEYNİN DÜŞMANI: TELEVİZYON VE VİDEO OYUNLARI

Televizyon izleme ve video oyunları oynama, uzun vadede beyin sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratıyor. Araştırmalara göre, bu aktiviteler beyindeki gri madde miktarını azaltabiliyor. Gri madde, düşünme, muhakeme ve karar verme gibi bilişsel işlevler için hayati bir öneme sahip. Uzmanlar, günde üç saatten fazla televizyon izlemenin hafıza ve öğrenme becerilerini zayıflattığını ifade ediyor.

BEYNİ KORUYAN AKTİVİTELER

Araştırmaya göre, kitap okumak, müzik aleti çalmak, dua etmek, el işi yapmak ve başkalarıyla sohbet etmek gibi zihinsel ve sosyal olarak uyarıcı aktiviteler beyin sağlığına olumlu katkıda bulunuyor. Düzenli olarak bu tür aktivitelerle meşgul olan bireylerde bunama riskinin yüzde 23 daha düşük olduğu tespit edildi.

Dr. Maddison Mellow, bu konuda şu ifadeleri kullandı: "Zihinsel olarak uyarıcı aktiviteler, hafızayı ve düşünme yeteneklerini geliştirdiği için bunama riskini azaltmada etkili. Daha fazla hareket edin, daha az oturun mesajı genel sağlık için önemli olsa da, hareketsiz aktivitelerin türü de büyük bir fark yaratabilir."