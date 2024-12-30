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BİM’den Yılbaşı Fırsatı: O Ürün Yarın 29,50 TL!

BİM, yılbaşı öncesi hazırladığı haftalık aktüel ürün kampanyalarıyla müşterilerinin karşısına çıkıyor. Bu hafta temel gıdadan süt ürünlerine kadar geniş bir yelpazede avantajlı fiyatlar sunuluyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Aralık 2024 , 18:38 Güncelleme Tarihi :30 Aralık 2024 , 18:38
BİM’den Yılbaşı Fırsatı: O Ürün Yarın 29,50 TL!

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    Yeni yıl yaklaşırken, zincir marketler düzenledikleri kampanyalarla dikkat çekiyor. BİM, bu haftaya özel hazırladığı aktüel ürün kataloğuyla tüketicilere birçok üründe avantajlı fiyatlar sunuyor.

    Fotoğraflar: BİMFotoğraflar: BİM

    HAFTANIN ÖNE ÇIKAN AKTÜEL ÜRÜNLERİ

    Enka Tereyağı (1000 g): 279,00 TL

    Bahçıvan Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri (1000 g): 249,00 TL

    29,50 TL'ye düşen kuruyemişler29,50 TL'ye düşen kuruyemişler

    Taciroğlu Tam Yağlı Tulum Peyniri (250 g): 99,00 TL

    Taciroğlu Olgunlaştırılmış Tulum Peyniri (250 g): 79,50 TL

    Dost Yarım Yağlı Yoğurt (5 kg): 149,50 TL

    İçim %3 Yağlı Yoğurt (3 kg): 109,50 TL

    Sek Süzme Yoğurt (400 g): 39,50 TL

    Pınar Açık Büfe Hindi Salam (50 g): 9,75 TL

    Torku Dana Kangal Sucuk (500 g): 185,00 TL

    Cumhuriyet Çemeni Sıyrılmış Dana Pastırma (90 g): 99,00 TL

    Şifa Baba Süt Reçeli Çeşitleri (270 g): 42,50 TL

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