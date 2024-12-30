BİM’den Yılbaşı Fırsatı: O Ürün Yarın 29,50 TL!

Yeni yıl yaklaşırken, zincir marketler düzenledikleri kampanyalarla dikkat çekiyor. BİM, bu haftaya özel hazırladığı aktüel ürün kataloğuyla tüketicilere birçok üründe avantajlı fiyatlar sunuyor.
Yeni yıl yaklaşırken, zincir marketler düzenledikleri kampanyalarla dikkat çekiyor. BİM, bu haftaya özel hazırladığı aktüel ürün kataloğuyla tüketicilere birçok üründe avantajlı fiyatlar sunuyor.
HAFTANIN ÖNE ÇIKAN AKTÜEL ÜRÜNLERİ
Enka Tereyağı (1000 g): 279,00 TL
Bahçıvan Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri (1000 g): 249,00 TL
Taciroğlu Tam Yağlı Tulum Peyniri (250 g): 99,00 TL
Taciroğlu Olgunlaştırılmış Tulum Peyniri (250 g): 79,50 TL
Dost Yarım Yağlı Yoğurt (5 kg): 149,50 TL
İçim %3 Yağlı Yoğurt (3 kg): 109,50 TL
Sek Süzme Yoğurt (400 g): 39,50 TL
Pınar Açık Büfe Hindi Salam (50 g): 9,75 TL
Torku Dana Kangal Sucuk (500 g): 185,00 TL
Cumhuriyet Çemeni Sıyrılmış Dana Pastırma (90 g): 99,00 TL
Şifa Baba Süt Reçeli Çeşitleri (270 g): 42,50 TL