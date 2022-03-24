Uzman isimden verem hastalığı uyarısı: Hızlı tanı çok önemli

Halk arasında verem olarak bilinen tüberküloz, her yıl milyonlarca kişiyi tehdit ediyor. Özellikle COVİD-19'un ardından çok sayıda kişiyi etkiliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Tülin Sevim, hastalığın öksürük veya hapşırık yoluyla bulaştığını söylüyor. Havada asılı olarak kalan bu mikroplar, hastalığın diğer insanlara bulaşmasına neden oluyor. Dünyada tüm ölüm nedenleri arasında 13. sırada yer alıyor. Hastalığın en önemli belirtileri şöyle sıralanıyor:

ÖKSÜRÜK, BALGAM: En sık belirtidir. Başlangıçta kuru öksürük şeklindedir. Hastalık ilerledikçe, öksürüğe balgam da eklenir. Erken tanı için 2-3 haftadan uzun süren öksürüğü olan hastaların mutlaka akciğer grafisi çekilmesi ve balgam muayenesi yaptırması gerekir.

BALGAMDA KAN GÖRÜLMESİ: Hastalığın ilerleyen dönemlerinde kanlı balgam (hemoptizi) görülebiliyor. Özellikle akciğerlerinde yara (kavite) olan hastalarda; yara duvarındaki küçük bir damarın çatlaması balgamla karışık kanamaya neden olabiliyor.

GÖĞÜS AĞRISI: Daha çok akciğer zarı tüberkülozunda görülüyor. Ağrı, nefes almakla artıyor. Göğüs ağrısıyla birlikte; bir süredir devam eden iştahsızlık, ateş, kuru öksürük gibi şikâyetler de mevcutsa tüberküloz düşünülüyor.

ATEŞ: Hastalığın ilerleyen dönemlerinde ortaya çıkar. Genellikle sabahları normal veya düşüktür, gün boyunca yükselir, öğleden sonra geç saatlerde veya akşam saatlerinde en yüksek düzeye ulaşır. Ateş, tüberküloz dışında da birçok enfeksiyon veya enfeksiyon dışı hastalığın belirtisi olabilir.

KİLO KAYBI: Hastalar genellikle iştahsızlık, halsizlik ve kilo kaybından yakınır.

SİNSİ İLERLER

Oldukça sinsi ilerleyen tüberküloz, hafif şikâyetlerle başlar ve yavaş ilerler. 2-3 haftadan daha uzun süredir öksürük şikayeti yaşayanların mutlaka göğüs hastalıklarına muayene olması gerekiyor. Akciğer grafisi ve balgam muayenesi ile hızla tanı koyup tedaviye başlanıyor.