Uzman isim sağlık için önerilerini sıraladı: Yulaf yoğurt ye, tatlıyı unut

PORSİYON KONTROLÜ
Eğer tatlı yemek istiyorsanız, porsiyonları küçük tutarak fazla kalori alımını önleyebilirsiniz. Küçük porsiyonlar, hem lezzeti tatmin eder hem de sağlığınızı korur.
SAĞLIKLI TATLILAR
Sağlıklı tatlı tarifleri araştırarak, düşük kalorili ve besleyici tatlılar hazırlayabilirsiniz. Örneğin, muzlu yulaf kurabiyesi veya bademli enerji topları gibi tarifler sağlıklı bir tatlı ihtiyacınızı karşılayabilir.
PROTEİN TÜKETİMİ
Yüksek proteinli yiyecekler, tokluk hissinin daha uzun süre devam etmesine yardımcı olabilir. Yumurta, tavuk göğsü gibi yiyecekler, tatlı krizlerini azaltabilir.
DİKKATLİ ALIŞVERİŞ
Evde sağlıksız atıştırmalıklar bulundurmamak, tatlı krizlerini önlemeye yardımcı olabilir. Market alışverişinizi bilinçli bir şekilde yaparak, sağlıklı yiyecekleri tercih edin.