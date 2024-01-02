Uzman isim sağlık için önerilerini sıraladı: Yulaf yoğurt ye, tatlıyı unut

Tatlı krizleri, hayatın kaçınılmaz bir gerçeği gibi görünüyor. Ancak onlarla savaşmak yerine, bu isteği nasıl kontrol altına alabileceğinizi öğrenmek, daha tatmin edici bir yol olabiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Begüm Yılmaz Ün, tatlı krizleriyle başa çıkmak için 8 pratik öneride bulunuyor.

DUYGUSAL AÇLIKLA BAŞ ETMEK

Tatlı krizleri sık sık duygusal olarak tetiklenir. Stres, mutluluk veya sıkıntı anlarında, tatlılar sıkça bir sığınak haline gelebilir. Tatlı krizlerinizi daha iyi anlamak için kendinizi gözlemleyin.