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Uzman isim sağlık için önerilerini sıraladı: Yulaf yoğurt ye, tatlıyı unut

Tatlı krizleri, hayatın kaçınılmaz bir gerçeği gibi görünüyor. Ancak onlarla savaşmak yerine, bu isteği nasıl kontrol altına alabileceğinizi öğrenmek, daha tatmin edici bir yol olabiliyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Ocak 2024 Güncelleme 02 Ocak 2024, 07:01
Uzman isim sağlık için önerilerini sıraladı: Yulaf yoğurt ye, tatlıyı unut

Tatlı krizleri, hayatın kaçınılmaz bir gerçeği gibi görünüyor. Ancak onlarla savaşmak yerine, bu isteği nasıl kontrol altına alabileceğinizi öğrenmek, daha tatmin edici bir yol olabiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Begüm Yılmaz Ün, tatlı krizleriyle başa çıkmak için 8 pratik öneride bulunuyor.

DUYGUSAL AÇLIKLA BAŞ ETMEK
Tatlı krizleri sık sık duygusal olarak tetiklenir. Stres, mutluluk veya sıkıntı anlarında, tatlılar sıkça bir sığınak haline gelebilir. Tatlı krizlerinizi daha iyi anlamak için kendinizi gözlemleyin.



DÜZENLİ BESLENME
Tatlı krizlerini önlemenin ilk adımı, düzenli öğünler yemektir. Ana öğünleri atlamamak ve aralıklı olarak sağlıklı atıştırmalıklar tüketmek, kan şekerinin dalgalanmasını engelleyebilir. Bu da tatlı krizlerinin önüne geçer.

SAĞLIKLI ALTERNATİFLER
Tatlı ihtiyacınızı meyve, yoğurt, yulaf ezmesi gibi sağlıklı alternatiflerle karşılayabilirsiniz. Bu yiyecekler hem tatlı ihtiyacınızı giderir hem de sağlığınıza katkıda bulunur.

SU İÇMEK
Susuzluk, tatlı krizlerine neden olabilir. Düzenli olarak su içmek, tatlı isteğinizi azaltabilir. Vücudunuzun ihtiyacı olan nemin karşılanmasına yardımcı olur.


PORSİYON KONTROLÜ
Eğer tatlı yemek istiyorsanız, porsiyonları küçük tutarak fazla kalori alımını önleyebilirsiniz. Küçük porsiyonlar, hem lezzeti tatmin eder hem de sağlığınızı korur.

SAĞLIKLI TATLILAR
Sağlıklı tatlı tarifleri araştırarak, düşük kalorili ve besleyici tatlılar hazırlayabilirsiniz. Örneğin, muzlu yulaf kurabiyesi veya bademli enerji topları gibi tarifler sağlıklı bir tatlı ihtiyacınızı karşılayabilir.

PROTEİN TÜKETİMİ
Yüksek proteinli yiyecekler, tokluk hissinin daha uzun süre devam etmesine yardımcı olabilir. Yumurta, tavuk göğsü gibi yiyecekler, tatlı krizlerini azaltabilir.

DİKKATLİ ALIŞVERİŞ
Evde sağlıksız atıştırmalıklar bulundurmamak, tatlı krizlerini önlemeye yardımcı olabilir. Market alışverişinizi bilinçli bir şekilde yaparak, sağlıklı yiyecekleri tercih edin.

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