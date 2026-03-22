Stanford Üniversitesi Uyku ve Sirkadiyen Bilim Merkezi eş direktörü Jamie Zeitzer'e göre uykuya dalma süresi uzun olsa bile rahatsızlık hissedilmiyorsa klinik uykusuzluk sayılmaz.

Kronik uykusuzluk üç aydan uzun süren ve haftada en az üç kez görülen semptomlarla tanımlanırken akut uykusuzluk birkaç gün veya hafta sürer.

Uykusuzluk gece uyuyamama ile sınırlı kalmayıp gündüz yorgunluk, konsantrasyon bozukluğu ve ruh hali dalgalanmalarına yol açan karmaşık bir uyku bozukluğudur.

Uykusuzluk yalnızca gece yeterince uyuyamamakla sınırlı değildir gündüzleri yorgunluk, konsantrasyon bozukluğu ve ruh hali dalgalanmalarına da yol açan karmaşık bir uyku bozukluğudur. Bu durum çoğu zaman kendi kendini besleyen bir döngüye dönüşür. Uyku eksikliği kaygıyı artırır kaygı ise bir sonraki geceyi zorlaştırır.

Klinik olarak uykusuzluk sadece uykusuz kalmak anlamına gelmez. Stanford Üniversitesi Uyku ve Sirkadiyen Bilim Merkezi eş direktörü Jamie Zeitzer, "Uykuya dalmanız normalden uzun sürse bile rahatsızlık hissetmiyorsanız uykusuz sayılmazsınız; ancak kısa sürede uykuya dalıp yine de kaygı yaşıyorsanız bu uykusuzluk belirtisidir" diyor.

Uykusuzluk gece uyuyamama ile sınırlı kalmayıp gündüz yorgunluk, konsantrasyon bozukluğu ve ruh hali dalgalanmalarına yol açan karmaşık bir uyku bozukluğudur.

Kronik uykusuzluk üç aydan uzun süren ve haftada en az üç kez görülen semptomlarla tanımlanırken akut uykusuzluk birkaç gün veya hafta sürer.

Gündüz belirtileri önemli

Uykusuzluk sadece gece yaşanan bir sorun değildir. RAND Corporation'da kıdemli davranışsal uyku bilimcisi Wendy Troxel, "Uykusuzluk 24 saat süren bir rahatsızlıktır" ifadesini kullanıyor. Yorgunluk, sinirlilik ve dikkat kaybı gibi gündüz etkileri, teşhis için kritik öneme sahiptir.

Akut ve kronik uykusuzluk arasındaki fark ne?

Akut uykusuzluk genellikle birkaç gün veya hafta sürer. Belirtileri arasında yorgunluk, sinirlilik ve konsantrasyon kaybı bulunur. Kronik uykusuzluk ise üç aydan uzun süren ve haftada en az üç kez görülen semptomlarla tanımlanır. Bu tür uykusuzluk uzun vadeli sağlık risklerini de beraberinde getirir.

Kaliforniya'daki Huntington Memorial Hastanesi uzmanı Raj Dasgupta kronik uykusuzluğun uzun vadede psikiyatrik ve fiziksel sağlık üzerinde ciddi etkiler yaratabileceğini vurguluyor.