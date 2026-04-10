Yapay zeka ile erken teşhis devrimi

DailyMail'de yer alan habere göre bilim insanları, kalp yetmezliğini belirtiler ortaya çıkmadan 5 yıl öncesine kadar tahmin edebilen yeni bir tarama yöntemi geliştirdi. Bu sistem yapay zekâ yardımıyla kalp BT taramalarını analiz ederek hastalığın erken sinyallerini tespit ediyor. Böylece doktorlar henüz hiçbir belirti yokken riskli hastaları belirleyebilecek.