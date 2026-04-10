Rutin taramalarda AI entegrasyonu
Uzmanlara göre bu teknoloji kalp yetmezliğinin "çok geç teşhis edilmesi" sorununu çözebilir. Erken teşhis sayesinde:
- Hastalar daha erken tedavi edilebilir
- Kalp hasarı önlenebilir
- Hastaneye yatışlar azaltılabilir
Araştırmacılar bu sistemin gelecekte rutin göğüs taramalarına entegre edilmesini hedefliyor.
Kalp yetmezliğinin belirtileri neler?
Kalp yetmezliği genellikle yavaş gelişir ve şu belirtilerle kendini gösterebilir:
- Nefes darlığı (özellikle efor sırasında)
- Sürekli yorgunluk
- Baş dönmesi
- Ayak ve bacaklarda şişlik
- Hızlı kalp atışı veya kronik öksürük
- Erken teşhis bu belirtiler ortaya çıkmadan müdahale etme şansı sunduğu için hayati önem taşıyor.