Diyete ve spora rağmen bacaklarınız, kollarınız veya basen bölgeniz incelmiyor mu? Tartıda kilo verseniz bile vücudunuzdaki orantısızlık düzelmiyor mu? Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karacalar, bu durumun irade zayıflığı değil, genetik kodlarımızda saklı lipödem hastalığı olabileceğini söylüyor. "Hatta mide küçültme operasyonu sonrası bile hastanın bedeni incelirken, lipödemli yağın gitmediğini görüyoruz." diyor.
İlkel çağlardan gelen "Hayatta Kalma" geni lipödemin kökenine dair çarpıcı bir tespitte bulunan Prof. Dr. Karacalar, hastalığı evrimsel bir bakış açısıyla şöyle değerlendiriyor: "Lipödem, ilkel çağlarda yiyeceğin yeterince bulunamadığı dönemlerde, bazı yağları aşırı dirençli hale getiren bir genin sonucudur. O dönemde bu mekanizma, kadının zayıflamasını engelleyerek çocuğun bakımı için dirençli bir bedene sahip olmasını sağlıyordu. Ancak modern dünyada bu genetik miras, karşımıza ciddi bir sağlık ve estetik sorunu olarak çıkıyor."
HORMONAL KİLİT VE LENFATİK DURGUNLUK
Bu yağ birikimi kaloriye değil hormonlara bağlıdır. Yağ dokusu dolaşımın kötü olduğu bölgelere yerleştiği için kolay cevap vermez. Ayrıca büyüyen yağ hücreleri lenfatik durgunluğa neden olabilir. Protein açısından zengin doku sıvısının birikmesi, drenajı daha da kötüleştirir ve kısır döngü yeniden başlar.
KRONİK İLTİHAPLANMA VE TİROİD İLİŞKİSİ
Lipödemli kişilerin yağ dokusunda kronik iltihaplanma yaşanır. Bu da vücudun yağ yakma yeteneğini etkiler. Yağ metabolizmasını etkileyen tiroid sorunları lipödem hastalarında sıklıkla görülür. Sorunu ciddileştirir.
YEME BOZUKLUKLARINA YOL AÇABİLİR
Tanı konulmamış hastalarda sürekli yeni diyet denemeleri ve başarısızlıklar büyük bir psikolojik yıkım yaratır. Bu durum hastalarda başta yeme bozuklukları (tepkisel yeme atakları) olmak üzere ciddi psikolojik sorunlara, hatta ileri durumlarda anoreksiya bozukluğuna neden olabilmektedir.