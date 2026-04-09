CANLI YAYIN
Geri

Kilo verememe sebebiniz iradeniz değil genleriniz: Lipödem nasıl anlaşılır?

Bacak ve kollarda görülen orantısız yağlanma sadece bir estetik sorun değil, 'Lipödem' hastalığının habercisi olabilir. Obeziteyle sıkça karıştırılan bu hastalık, hormonal kilit ve lenfatik durgunluk nedeniyle kilo vermeyi imkansız hale getiriyor. Uzmanından lipödemin belirtileri, tiroid ilişkisi ve psikolojik etkileri üzerine çarpıcı uyarılar...

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karacalar, diyet ve spora rağmen bazı bölgelerde incelmeme durumunun lipödem hastalığından kaynaklanabileceğini belirtiyor.
  • Prof. Dr. Karacalar, lipödemin ilkel çağlarda açlık dönemlerinde kadınların hayatta kalmasını sağlayan bir genin modern dünyada sağlık sorununa dönüştüğünü açıklıyor.
  • Lipödemde yağ birikimi kaloriye değil hormonlara bağlı olup, büyüyen yağ hücreleri lenfatik durgunluğa ve kısır döngüye neden oluyor.
  • Lipödem hastalarında kronik iltihaplanma ve tiroid sorunları sıklıkla görülüyor ve yağ yakma yeteneğini olumsuz etkiliyor.
  • Teşhis konulmayan hastalarda sürekli diyet denemeleri ve başarısızlıklar yeme bozuklukları ve ciddi psikolojik sorunlara yol açabiliyor.

Diyete ve spora rağmen bacaklarınız, kollarınız veya basen bölgeniz incelmiyor mu? Tartıda kilo verseniz bile vücudunuzdaki orantısızlık düzelmiyor mu? Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karacalar, bu durumun irade zayıflığı değil, genetik kodlarımızda saklı lipödem hastalığı olabileceğini söylüyor. "Hatta mide küçültme operasyonu sonrası bile hastanın bedeni incelirken, lipödemli yağın gitmediğini görüyoruz." diyor.

Diyet ve spora rağmen incelmeyen bölgeler lipödemin en belirgin işaretlerinden biri olabilir. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)

İlkel çağlardan gelen "Hayatta Kalma" geni lipödemin kökenine dair çarpıcı bir tespitte bulunan Prof. Dr. Karacalar, hastalığı evrimsel bir bakış açısıyla şöyle değerlendiriyor: "Lipödem, ilkel çağlarda yiyeceğin yeterince bulunamadığı dönemlerde, bazı yağları aşırı dirençli hale getiren bir genin sonucudur. O dönemde bu mekanizma, kadının zayıflamasını engelleyerek çocuğun bakımı için dirençli bir bedene sahip olmasını sağlıyordu. Ancak modern dünyada bu genetik miras, karşımıza ciddi bir sağlık ve estetik sorunu olarak çıkıyor."

Tartıda kilo verilse bile vücut şeklinin değişmemesi genetik kaynaklı bir hastalığa işaret edebilir.

HORMONAL KİLİT VE LENFATİK DURGUNLUK

Bu yağ birikimi kaloriye değil hormonlara bağlıdır. Yağ dokusu dolaşımın kötü olduğu bölgelere yerleştiği için kolay cevap vermez. Ayrıca büyüyen yağ hücreleri lenfatik durgunluğa neden olabilir. Protein açısından zengin doku sıvısının birikmesi, drenajı daha da kötüleştirir ve kısır döngü yeniden başlar.

Lipödem özellikle bacak, basen ve kollarda dirençli yağ birikimiyle kendini gösterir.

KRONİK İLTİHAPLANMA VE TİROİD İLİŞKİSİ

Lipödemli kişilerin yağ dokusunda kronik iltihaplanma yaşanır. Bu da vücudun yağ yakma yeteneğini etkiler. Yağ metabolizmasını etkileyen tiroid sorunları lipödem hastalarında sıklıkla görülür. Sorunu ciddileştirir.

Tanı konulmayan vakalarda yeme bozuklukları ve ileri psikolojik sorunlar gelişebiliyor.

YEME BOZUKLUKLARINA YOL AÇABİLİR

Tanı konulmamış hastalarda sürekli yeni diyet denemeleri ve başarısızlıklar büyük bir psikolojik yıkım yaratır. Bu durum hastalarda başta yeme bozuklukları (tepkisel yeme atakları) olmak üzere ciddi psikolojik sorunlara, hatta ileri durumlarda anoreksiya bozukluğuna neden olabilmektedir.

İnme artık gençlerin de kapısını çalıyor: Hareketsiz yaşama felç tehdidi
SONRAKİ HABER

İnme tedavisinde geç kalmayın

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler