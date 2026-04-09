Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karacalar, diyet ve spora rağmen bazı bölgelerde incelmeme durumunun lipödem hastalığından kaynaklanabileceğini belirtiyor.

Prof. Dr. Karacalar, lipödemin ilkel çağlarda açlık dönemlerinde kadınların hayatta kalmasını sağlayan bir genin modern dünyada sağlık sorununa dönüştüğünü açıklıyor.

Lipödemde yağ birikimi kaloriye değil hormonlara bağlı olup, büyüyen yağ hücreleri lenfatik durgunluğa ve kısır döngüye neden oluyor.

Lipödem hastalarında kronik iltihaplanma ve tiroid sorunları sıklıkla görülüyor ve yağ yakma yeteneğini olumsuz etkiliyor.

Teşhis konulmayan hastalarda sürekli diyet denemeleri ve başarısızlıklar yeme bozuklukları ve ciddi psikolojik sorunlara yol açabiliyor.

Diyete ve spora rağmen bacaklarınız, kollarınız veya basen bölgeniz incelmiyor mu? Tartıda kilo verseniz bile vücudunuzdaki orantısızlık düzelmiyor mu? Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karacalar, bu durumun irade zayıflığı değil, genetik kodlarımızda saklı lipödem hastalığı olabileceğini söylüyor. "Hatta mide küçültme operasyonu sonrası bile hastanın bedeni incelirken, lipödemli yağın gitmediğini görüyoruz." diyor.

Diyet ve spora rağmen incelmeyen bölgeler lipödemin en belirgin işaretlerinden biri olabilir. Lipödem, ilkel çağlarda yiyeceğin yeterince bulunamadığı dönemlerde, bazı yağları aşırı dirençli hale getiren bir genin sonucudur. O dönemde bu mekanizma, kadının zayıflamasını engelleyerek çocuğun bakımı için dirençli bir bedene sahip olmasını sağlıyordu. Ancak modern dünyada bu genetik miras, karşımıza ciddi bir sağlık ve estetik sorunu olarak çıkıyor."