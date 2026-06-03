Uykusuzluğun altındaki sinsi tehlike: Uyku apnesi ve tedavi yolları
Uykusuzluğun altında yatan sinsi nedenlerden uyku apnesi, hayat kalitesini düşürüyor. Prof. Dr. Arzu Tatlıpınar, uyku apnesinin uzun vadede yüksek tansiyon, kalp hastalıkları, diyabet, depresyon ve felç riskini artırdığını söylüyor.
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- Modern yaşamın getirdiği stres ve gece ekran kullanımı uyku sorunlarını artırıyor.
- Uyku apnesi, gece boyunca sık uyanma ve gündüz yorgunluğuna yol açabiliyor.
- Burun ve boğaz hastalıkları uyku sırasında nefes almayı zorlaştırarak uykusuzluğa neden olabiliyor.
- Tedavi edilmeyen uyku apnesi, uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
- Uyku sorunlarına karşı düzenli sağlık kontrolü ve uyku alışkanlıkları öneriliyor.
Modern yaşamın getirdiği stres, kaygı ve özellikle gece geç saatlere kadar süren ekran kullanımı, son yıllarda uyku sorunu yaşayanların sayısını artırıyor. Birçok kişi uykusuzluğu stres ve zihinsel yorgunlukla ilişkilendiriyor ancak çoğu zaman gözden kaçan başka bir neden daha var: Burun ve boğaz hastalıkları. Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Arzu Tatlıpınar, uykusuzluk sorunuyla ilgili uyarılarda ve önerilerde bulunuyor:
SIK SIK UYANIYORLAR
Özellikle uykuda nefesin kısa süreli durduğu 'uyku apnesi' durumunda kişi gece boyunca defalarca nefessiz kalabiliyor. Kişi gece boyunca sık sık uyanıyor, derin uykuya geçemiyor ve sabah büyük bir yorgunlukla güne başlıyor. Gün içinde uyuklama, dikkat dağınıklığı, unutkanlık ve odaklanma sorunları görülebiliyor.
Burun eğriliği, geniz eti ve bademcik büyümesi, alerjiye bağlı burun tıkanıklığı, damak ve küçük dil sarkması gibi sorunlar hava yolunu daraltarak uyku sırasında nefes almayı zorlaştırabilir. Tedavi edilmeyen uyku apnesi uzun vadede yüksek tansiyon, kalp hastalıkları, diyabet, depresyon ve felç riskini de artırabiliyor.
UYKUSUZLUĞA KARŞI 5 ETKİLİ ÖNLEM
- Sabah yorgun uyanıyor, gün içinde uyukluyorsanız mutlaka sağlık kontrolünüzü yaptırın.
- Burun tıkanıklığı, ağız açık uyuma, geniz eti, bademcik ve burun eğriliği şikayetlerini önemseyin ve mutlaka tedavi olun.
- Yatmadan önce telefon, tablet ve televizyon kullanımını azaltın.
- Her gün aynı saatlerde uyuyup uyanmaya özen gösterin.
- Akşam saatlerinde kahve, çay ve ağır yemek tüketiminden kaçının.