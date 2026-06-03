Neden yorgun uyanıyoruz? Çok rüya görenlerin bilmediği o gerçek

Neredeyse her sabah rüyaları ayrıntılı hatırlayan ve sürekli yorgun hisseden kişilerin uyku kalitesinin düştüğü ve günlük yaşamı etkilemeye başlaması halinde sağlık profesyoneline başvurulması gerektiği belirtiliyor.

Beynin gün boyunca biriken adenozin maddesini temizlemesi özellikle derin uyku sırasında gerçekleşiyor ve sık bölünen uyku bu süreci zorlaştırarak sabah yorgunluğuna neden oluyor.

Rüyaları hatırlayabilmek için rüya sırasında veya hemen sonrasında uyanmak gerekiyor ve bu uyanmalar fark edilmeyecek kadar kısa olsa bile derin uyku süresini azaltabiliyor.

Uzmanlar, insanların her gece dört ila altı REM döngüsü yaşadığını ve rüyaların gerçek zamanlı ilerlediğini, 20 dakika sürmüş gibi gelen bir rüyanın gerçekten de o kadar uzun sürdüğünü belirtiyor.

Sabah yorgun uyanmanın nedeni rüyaların kendisi değil, gece boyunca yaşanan kısa süreli uyanmalar ve derin uyku süresinin azalması olduğu bilimsel araştırmalarla ortaya kondu.

Özellikle duygusal açıdan etkileyici ve gerçekçi rüyalar gören kişiler, gece boyunca daha fazla uyandıkları için sabahları yorgun kalkabiliyor. Araştırmalar, asıl sorunun rüyaların kendisinden çok, uyku düzeninin bölünmesi ve derin uyku süresinin azalması olduğunu gösteriyor.

HER GECE RÜYA GÖRÜYORUZ

Uzmanlar, insanların her gece birden fazla kez rüya gördüğünü belirtiyor. Ancak herkes gördüğü rüyaları hatırlamıyor. Rüyaların büyük bölümü, uyku süresinin yaklaşık yüzde 20 ila 25'ini oluşturan Hızlı Göz Hareketi (REM) evresinde gerçekleşiyor.

Bir gece boyunca ortalama dört ila altı REM döngüsü yaşanırken, sabaha doğru bu dönemlerin süresi giderek uzuyor. REM evresinde veya hemen sonrasında uyanan kişiler ise gördükleri rüyaları hatırlama konusunda daha avantajlı oluyor.

RÜYALARIMIZI NASIL HATIRLARIZ?

Bir rüyanın hafızada kalıp kalmaması birçok faktöre bağlı. Rüyanın duygusal yoğunluğu, gece yaşanan kısa süreli uyanmalar ve beynin uyku sırasında anıları işleme biçimi bu süreçte etkili rol oynuyor.

Araştırmalar, sık sık canlı ve duygusal rüyalar hatırlayan kişilerin genellikle daha hafif ve kesintili bir uyku düzenine sahip olduğunu ortaya koyuyor.

REM UYKUSUNDA BEYİN NELER YAPIYOR?

REM evresinde beyin, neredeyse uyanıkken olduğu kadar aktif çalışıyor. Buna karşın vücut büyük ölçüde hareketsiz kalıyor. Kaslar geçici olarak devre dışı bırakılıyor ve bu sayede kişi rüyasında yaşadıklarını fiziksel olarak gerçekleştirmiyor.

Bu süreçte duyguların işlenmesinden sorumlu olan amigdala, hipokampus ve talamus oldukça aktif hale gelirken, mantıklı düşünme ve karar verme süreçlerini yöneten prefrontal korteks daha düşük seviyede çalışıyor. Bu nedenle rüyalarda yaşanan olaylar son derece gerçekçi hissedilse de çoğu zaman mantık kurallarına uymuyor.

RÜYALAR SANILDIĞINDAN DAHA UZUN SÜREBİLİYOR

Birçok kişi rüyaların birkaç saniyelik görüntülerden oluştuğunu düşünse de bilimsel veriler bunun doğru olmadığını gösteriyor. Uzmanlar, REM dönemindeki rüyaların çoğunlukla gerçek zamanlı ilerlediğini belirtiyor.

Araştırmalarda REM uykusundan uyandırılan kişilerin anlattığı rüyaların süresi, içinde bulundukları REM evresinin uzunluğuyla büyük ölçüde örtüşüyor. Başka bir deyişle, kişiye 20 dakika sürmüş gibi gelen bir rüya gerçekten de yaklaşık o kadar uzun sürmüş olabiliyor.

RÜYALAR MI YORUYOR, BÖLÜNEN UYKU MU?

Uzmanlara göre yaygın inanışın aksine, rüyaların kendisi doğrudan yorgunluğa neden olmuyor. Her ne kadar REM evresinde beyin aktif çalışsa da, bu durum tek başına ertesi gün hissedilen bitkinliği açıklamıyor.

Asıl etkenin, rüya sırasında veya sonrasında yaşanan kısa süreli uyanmalar olduğu düşünülüyor. Çünkü bir rüyayı hatırlayabilmek için çoğu zaman o sırada ya da hemen sonrasında uyanmak gerekiyor. Bu uyanmalar, fark edilmeyecek kadar kısa olsa bile derin uyku süresini azaltabiliyor.