Uyku apnesi göbekte gizli! Horlamayla belirti veriyor nefesi kesiyor beyni ve kalbi tehdit ediyor

Uyku apnesi, modern hayatın getirdiği hastalıklar arasında yer alıyor. Uykuda solunum durması olarak bilinen bu durum, pek çok sağlık sorununu beraberinde getiriyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Güven Arslan, bu hastalıkla ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor...
NEFES DURUR
Uyku apnesi, ülkemizde erkeklerde kadınlara oranla daha çok görülüyor. Tıbbi olarak, uykuda solunumun en az 10 saniye süre ile tamamen durması 'apne' olarak tanımlanıyor. Ataklar sırasında kandaki oksijen seviyesi düşüyor. Bu durum beyin ve kalp hücrelerine zarar veriyor.
KİLONUZ KAÇ?
Hastalar genellikle gece boyu çok sık uykularından uyanıyor. Bu durum, kişide yorgunluk ve halsizlik hissine neden oluyor. Dr. Arslan, obezite, boyun kısalığı, dilde veya genizde anatomik bozukluklar, sigara kullanımı, alkol kullanımı, uyku ilaçları kullanımının uyku apnesi riskini artırdığını söylüyor.