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    Uyku apnesi göbekte gizli! Horlamayla belirti veriyor nefesi kesiyor beyni ve kalbi tehdit ediyor

    Uykuda solunum durması olarak bilinen uyku apnesi, kısa boyunlu ve kilolu erkeklerde görülüyor. Kişiye özel uygulanan tedavilerle neden olduğu şikayetler azalıyor.

    Uyku apnesi göbekte gizli

    Uyku apnesi, modern hayatın getirdiği hastalıklar arasında yer alıyor. Uykuda solunum durması olarak bilinen bu durum, pek çok sağlık sorununu beraberinde getiriyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Güven Arslan, bu hastalıkla ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor...



    NEFES DURUR
    Uyku apnesi, ülkemizde erkeklerde kadınlara oranla daha çok görülüyor. Tıbbi olarak, uykuda solunumun en az 10 saniye süre ile tamamen durması 'apne' olarak tanımlanıyor. Ataklar sırasında kandaki oksijen seviyesi düşüyor. Bu durum beyin ve kalp hücrelerine zarar veriyor.



    KİLONUZ KAÇ?
    Hastalar genellikle gece boyu çok sık uykularından uyanıyor. Bu durum, kişide yorgunluk ve halsizlik hissine neden oluyor. Dr. Arslan, obezite, boyun kısalığı, dilde veya genizde anatomik bozukluklar, sigara kullanımı, alkol kullanımı, uyku ilaçları kullanımının uyku apnesi riskini artırdığını söylüyor.



        ÖNCE TEST ŞART
        Bu hastalık, genellikle boynu kısa, kilolu kişilerde görülüyor. Bu şikayetleri taşıyan hastalara polisomnografi testi (uyku testi) yapılması gerekiyor. Bu işlem için hasta bir gece uyku laboratuvarında uyuyor ve gerekli tetkikler yapılıyor.



        TEDAVİ KİŞİYE ÖZEL
        Tedavi seçenekleri kişiye ve hastalığın şiddetine göre değişiyor. Hastalara genellikle kilo vermeleri, alkolü ve sigarayı bırakmaları öneriliyor. Ayrıca ağız içi aparey dediğimiz tıbbi malzemeler ile uyku esnasında havayollarının açık kalması sağlanıyor. Gerekli hastalarda basınçlı hava üreten cihazların gece boyunca kullanılması da faydalı oluyor.

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        Haberler Sağlık Uyku apnesi göbekte gizli! Horlamayla belirti veriyor nefesi kesiyor beyni ve kalbi tehdit ediyor
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