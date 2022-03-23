Uyku apnesi göbekte gizli! Horlamayla belirti veriyor nefesi kesiyor beyni ve kalbi tehdit ediyor





NEFES DURUR

Uyku apnesi, ülkemizde erkeklerde kadınlara oranla daha çok görülüyor. Tıbbi olarak, uykuda solunumun en az 10 saniye süre ile tamamen durması 'apne' olarak tanımlanıyor. Ataklar sırasında kandaki oksijen seviyesi düşüyor. Bu durum beyin ve kalp hücrelerine zarar veriyor.