Türkiye'de uyuz vakaları yüzde 50 arttı: Bunun sosyokültürel düzeyle de alakası yok, herkes risk altında

Kartal, hastalığın ortak yaşam alanlarında daha sık görüldüğünü ve Kovid-19 salgını döneminde aile bireylerinin kapalı ve ortak yaşam alanlarında daha uzun süre vakit geçirmesinin bu artışta etkili olabileceğini ifade etti.

Ortak yaşam alanlarını kullanan herkesin risk altında olduğunu vurgulayan Kartal, "Bunun sosyokültürel düzeyle de alakası yok. Bulaş olması ve temas süresinin yeterli olması bizim hastalığı kapmamız için yeterli." dedi.

"ŞİKAYETİ OLMAYAN KİŞİNİN DE TEDAVİ OLMASI ÇOK ÖNEMLİ"