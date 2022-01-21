Türkiye'de uyuz vakaları yüzde 50 arttı: Bunun sosyokültürel düzeyle de alakası yok, herkes risk altında

Kartal yaptığı açıklamada, 2018'den itibaren uyuz şikayetiyle hastaneye yapılan başvuruların artış gösterdiğini anlattı.
Eskiye kıyasla bireysel vakalar yerine ailece hastaneye başvurular gördüklerini belirten Kartal, uyuz hastalığının bulaş yoluyla ve en az 15 dakikalık bir temasla yayıldığına dikkati çekti.
Kartal, hastalığın ortak yaşam alanlarında daha sık görüldüğünü ve Kovid-19 salgını döneminde aile bireylerinin kapalı ve ortak yaşam alanlarında daha uzun süre vakit geçirmesinin bu artışta etkili olabileceğini ifade etti.
Ortak yaşam alanlarını kullanan herkesin risk altında olduğunu vurgulayan Kartal, "Bunun sosyokültürel düzeyle de alakası yok. Bulaş olması ve temas süresinin yeterli olması bizim hastalığı kapmamız için yeterli." dedi.
"ŞİKAYETİ OLMAYAN KİŞİNİN DE TEDAVİ OLMASI ÇOK ÖNEMLİ"
Uyuzun özellikle gece kaşıntılarıyla belirti verdiğine dikkati çeken Kartal, hastalığa yol açan parazitlerin el bilekleri, göğüs kısmı, gövde, bacak araları gibi sıcak alanlarda daha çok bulunduğunu bildirdi.
Aynı ortamda yaşayan birden çok kişinin benzer şekilde kaşınmaya başlaması halinde mutlaka uyuzdan şüphelenilmesi gerektiğinin altını çizen Kartal, bu durumda şikayeti olmayan kişinin de tedavi olmasının önemine dikkati çekti.
Kartal, tedaviye geç kalınması halinde aşırı kaşınma sebebiyle derinin hasar görebileceğini ve bunun da kişiyi enfeksiyonlara açık hale getireceğini belirterek, hastalığın günlük hayatı çok olumsuz etkilediğini söyledi.
Kartal, uyuzun bir halk sağlığı sorunu olduğunun ve kendiliğinden geçmediğinin altını çizerek, hastalığa yakalananların utanmaları ve kendi kendilerine internet üzerinden çözüm aramaları sebebiyle hastaneye geç başvurduklarını dile getirdi.