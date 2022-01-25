Balık tüketirken nelere dikkat edilmeli? Hasta olabilirsiniz...

Hangi balık türleri insan sağlığı için risk oluşturuyor? Diyetisyen Canse Özcan önemli bilgiler verdi.
DENİZLERDEKİ EN BÜYÜK TEHLİKE: AĞIR METAL KİRLİLİĞİ
Hızla gelişen sanayileşme ile denizlerimiz birçok tehlike ile karşı karşıya kaldı. Bunlardan biri de denizlerdeki kimyasal kirliliği oluşturan ve canlı hayatını tehdit eden cıva, arsenik ve kadmiyum gibi ağır metallerdir. Ağır metalleri balıklar dış ortamdan özellikle solungaçlar yoluyla alırlar. Bu metaller pişirilse dahi balığın içinde kalır ve insan vücudunda birikmesi sonucu ciddi toksik etkiler oluşabilir.
BU BALIKLARI TÜKETMEYİN
Kral uskumru, kılıçbalığı, köpekbalığı, kocagözlü orkinos ve turuncu imparator balığının ağır metal içeriği yüksektir; bu sebeple bu balıkların tüketiminden kaçınmak gerekir.
AĞIR METAL DÜZEYİ EN DÜŞÜK OLAN BALIKLAR