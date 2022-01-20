20 Ocak 2018'den bu yana TSK tarafından Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 6 bin 370 terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı Harekatı'nın 4. yıl dönümünde son dakika açıklaması geldi. Milli Savunma Bakanlığı 20 Ocak 2018'den bu yana TSK tarafından Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 6 bin 370 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "4 yıl önce gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı, Fırat Kalkanı Harekâtı'nda şehit verdiğimiz 72 kahraman silah arkadaşımızın anısına 72 savaş uçağımızın hava taarruzuyla başladı.20 Ocak 2018'den bu yana TSK tarafından harekât bölgesinde 6 bin 370 terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.
HAREKATIN TARİHÇESİ
Esed rejimi tarafından 2012 yazında PKK/YPG'ye terk edilen Afrin, yıllarca terör örgütünün işgali altında kaldı.
Zeytiniyle ünlü bölge artık tarımla değil, terörle anılır oldu.