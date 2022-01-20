20 Ocak 2018'den bu yana TSK tarafından Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 6 bin 370 terörist etkisiz hale getirildi

57 GÜNDE TERÖRDEN TEMİZLENDİ

Mehmetçik, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünde, Afrin ilçe merkezini teröristlerden temizledi.

57 günde tamamlanan harekatta 4 bin 608 terörist etkisiz hale getirildi. Afrin ilçe merkeziyle birlikte 6 belde ve 282 köyün de içinde yer aldığı 2 bin kilometrekarelik alan terörden temizlendi.

ZEYTİN DALI HAREKATI İLE AFRİN'E HUZUR GELDİ, BÖLGE YENİDEN İMAR EDİLDİ

Güvenliğin tesis edilmesinin ardından hayatın normale dönmesi için peş peşe adımlar atıldı.

Su, elektrik ve kanalizasyon alt yapısı yenilendi, karayolları onarıldı. 1 hastane, 6 sağlık ocağı, 135 cami ve 263 okul bakımdan geçirilerek hizmete açıldı.

YÖK tarafından açılan Eğitim Fakültesi sayesinde bölge gençleri yüksek öğrenim imkanına kavuştu. Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'nın açılmasıyla bölge ekonomisi büyük canlanma yaşadı.

AFRİN, YAPILAN YATIRIMLARLA BARIŞ VE KALKINMA MODELİ OLDU

Yatırımlarla Afrin'in çehresi kısa sürede değişti ve bölge Suriye'nin diğer yerlerinden göç almaya başladı.

Afrin bugün 600 bine yaklaşan nüfusuyla Suriye'de bir barış ve huzur adası olarak öne çıkıyor.