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    • Sağlık
    • 20.01.2022 11:37
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    • 20.01.2022 12:33
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    20 Ocak 2018'den bu yana TSK tarafından Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 6 bin 370 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi... Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'e barış ve huzuru getirmek için 4 yıl önce bugün harekete geçti. Harekatın adı, barışın simgesi "Zeytin Dalı"ydı. MSB'den yapılan açıklamaya göre 20 Ocak 2018'den bu yana TSK tarafından Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 6 bin 370 terörist etkisiz hale getirildi.

    Zeytin Dalı ile PKK’nın kökü kazındı

    Zeytin Dalı Harekatı'nın 4. yıl dönümünde son dakika açıklaması geldi. Milli Savunma Bakanlığı 20 Ocak 2018'den bu yana TSK tarafından Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 6 bin 370 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada "4 yıl önce gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı, Fırat Kalkanı Harekâtı'nda şehit verdiğimiz 72 kahraman silah arkadaşımızın anısına 72 savaş uçağımızın hava taarruzuyla başladı.20 Ocak 2018'den bu yana TSK tarafından harekât bölgesinde 6 bin 370 terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.

    HAREKATIN TARİHÇESİ
    Esed rejimi tarafından 2012 yazında PKK/YPG'ye terk edilen Afrin, yıllarca terör örgütünün işgali altında kaldı.

    Zeytiniyle ünlü bölge artık tarımla değil, terörle anılır oldu.

        ZEYTİN DALI HAREKATI'NIN 4. YIL DÖNÜMÜ
        Teröristler hem bölge halkına zulmediyor, hem de terör faaliyetlerinde Afrin'i üs olarak kullanıyordu.

        Bölgenin makus talihi Türkiye'nin müdahalesiyle değişti.

        20 Ocak 2018'de Türk Silahlı Kuvvetleri operasyon için harekete geçti. Harekatın adı bölge halkının yıllardır hasret kaldığı barışın simgesi Zeytin Dalı'ydı.

        HEDEFLER TEK TEK VURULDU
        İlk olarak Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan 72 Mehmetçiğin anısına 72 savaş uçağı havalandı. Topçular da karadan terör mevzilerini vurdu.

        Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu askerleri, dağlık arazide teröristlerle göğüs göğüse çarpışarak ilerledi.

        Ne teröristlerin kazdığı tüneller ne de çetin kış şartları birliklerin ilerleyişini durduramadı. Önce, ilk kritik hedef olan Burseya Dağı temizlendi. Sonra sıra Darmık Dağı, Racu ve Cinderes'e geldi.

        57 GÜNDE TERÖRDEN TEMİZLENDİ
        Mehmetçik, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünde, Afrin ilçe merkezini teröristlerden temizledi.

        57 günde tamamlanan harekatta 4 bin 608 terörist etkisiz hale getirildi. Afrin ilçe merkeziyle birlikte 6 belde ve 282 köyün de içinde yer aldığı 2 bin kilometrekarelik alan terörden temizlendi.

        ZEYTİN DALI HAREKATI İLE AFRİN'E HUZUR GELDİ, BÖLGE YENİDEN İMAR EDİLDİ
        Güvenliğin tesis edilmesinin ardından hayatın normale dönmesi için peş peşe adımlar atıldı.

        Su, elektrik ve kanalizasyon alt yapısı yenilendi, karayolları onarıldı. 1 hastane, 6 sağlık ocağı, 135 cami ve 263 okul bakımdan geçirilerek hizmete açıldı.

        YÖK tarafından açılan Eğitim Fakültesi sayesinde bölge gençleri yüksek öğrenim imkanına kavuştu. Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'nın açılmasıyla bölge ekonomisi büyük canlanma yaşadı.

        AFRİN, YAPILAN YATIRIMLARLA BARIŞ VE KALKINMA MODELİ OLDU
        Yatırımlarla Afrin'in çehresi kısa sürede değişti ve bölge Suriye'nin diğer yerlerinden göç almaya başladı.

        Afrin bugün 600 bine yaklaşan nüfusuyla Suriye'de bir barış ve huzur adası olarak öne çıkıyor.

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        Bakan Bilgin’den 3600 ek gösterge açıklaması
        Haberler Sağlık 20 Ocak 2018'den bu yana TSK tarafından Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 6 bin 370 terörist etkisiz hale getirildi
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