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    • 20.01.2022 19:18
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 20 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı

    Sağlık Bakanlığı, 20 Ocak 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 414 bin 312 Kovid-19 testi yapıldı, 71 bin 843 kişinin testi pozitif çıktı, 166 kişi yaşamını yitirdi. İşte haberin detayları ve salgının seyrinde son durum...

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

    Türkiye'de son 24 saatte 414 bin 312 Kovid-19 testi yapıldı, 71 bin 843 kişinin testi pozitif çıktı, 166 kişi yaşamını yitirdi.

    OMICRON'A KARŞI HATIRLATMA DOZU
    Tabloyu paylaşan ve uyarıda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Küresel salgının ulaştığı nokta ve hastalığın yayılma hızı dikkate alındığında, maske kullanımı ile sosyal mesafeye, hijyen kurallarına uyulmasının önemi daha çok artmıştır. Hatırlatma dozu aşılarının da aynı şekilde Omicron varyantına karşı önemli bir tedbir olduğu unutulmamalı." ifadelerini kullandı.

    Detaylar geliyor...

    19 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

    18 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        17 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        16 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        15 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            14 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            13 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            12 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            11 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                10 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                9 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                8 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                    7 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                    6 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                    5 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                        4 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                        3 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                        2 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
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                            Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 20 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı
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