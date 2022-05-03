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    Toplumda sık sık görülen diyabet 20'li yaşlara kadar indi

    Toplumda şeker hastalığı olarakta bilinen diyabet 20'li yaşlara kadar geriledi. Uzmanlar düzenli kontrole dikkat çekiyor. İşte sizler için derlediğimiz 4 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Diyabetle yaşanmaz!

    Diyabet, yani şeker hastalığı, toplumda en sık görülen kronik hastalıklar arasında yer alıyor. Genellikle sürekli susama, sık sık idrara çıkmak gibi şikayetlere yol açıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Berna Güzel, bu hastalıkta düzenli kontrolün önemine dikkat çekiyor. Bu hastalığın toplumda 20'li yaşlara kadar indiğini vurguluyor.



    İKİ TİPİ BULUNUR
    "İki tip diyabet vardır. Tip 1 diyabette pankreasın beta hücrelerine nedeni bilinmeyen bir şekilde sanki yabancı bir dokuymuşçasına onları hedef alarak saldırır ve beta hücrelerini yok eder. Tip 2 diyabette ise vücutta insülin direnci vardır, zamanla insülin salgı bozukluğu da gelişir. Tedavisinde her zaman insülin gerekmeyebilir. Erken teşhis edilirse beslenme tedavisi ve egzersizin yanı sıra ağızdan şeker düşürücü ilaçlarla tedavi edilebilir. İlerleyen dönemde insülin kullanılması gerekebilir" diyor. Tedavi edilemeyen diyabetin ise zamanla böbrek yetmezliği ve görme kayıplarına yol açabileceğini sözlerine ekliyor.



    'SU' GÜZELLİĞE BAK!
    İngiliz model Rosie Huntington – Whiteley, güzelliği ile büyüledi. Geçtiğimiz aylarda kızını kucağına alan 35 yaşındaki mankenin formda kalma sırrını herkes merak etti. Düzenli spor yaptığını söyleyen ünlüw model, işlenmiş gıda ve süt ürünlerini tüketmediğini söyledi. Güzel ve zayıf kalmak için de sabahları bir litre su içtiğini belirtti. "Su, cildimin sağlıklı olması için çok önemli. Ayrıca açlık krizlerimi de önlüyor" dedi.



        BADEMCİK UYKULARI KAÇIRIR
        Uyku sırasında görülen horlama toplumda sık karşılaşılan bir sağlık sorunu olarak biliniyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Şenel Alkır, derin uykuda sık ve yüksek sesli horlamanın ciddi sağlık problemlerinin belirtisi olabileceğini açıklıyor. Horlamanın yalnızca uyku apnesi hastalığından kaynaklanmadığını belirten Op. Dr. Şenel Alkır, "Horlama burun eti, sinüzit, özellikle çocuklarda geniz eti, büyük bademcik, aşırı kilo, solunum yoluna dışarıdan baskı yapan gırtlak, burun, boğaz ve çene şekli ile ilgili sorunlar, küçük dil veya yumuşak damak şişmesi, yüksek tansiyondan kaynaklanabilir. Uzun süreli horlamanın nedenleri mutlaka araştırılmalı. Tedavi edilmeyen bu sorun halsizliğe, konsantrasyon eksikliği ve dikkat bozukluğuna yol açabilir" diyor.



        YERİM SENİ MİGREN!
        Neden olduğu dayanılmaz baş ağrısıyla bilinen migren, hayatı kabusa çeviriyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Ayça Gül Sun, kadınlarda daha sık görülen bu migrenin 4 saatten 3 güne kadar sürebilen ataklar halinde ortaya çıktığını söylüyor. Mevsim değişiklikleri ve stresin yanı sıra beslenme alışkanlıklarının da migren ağrısını tetiklediğine dikkat çekiyor. Her gün kahvaltı yapmayı ve öğün atlamamayı öneren Dr. Sun "Günde en az 2 litre su için. Migren ağrısını tetikleyici besinlerden uzak durun. Kahve, çikolata, kabuklu yemişler, süt ürünleri, hazır çorbalar, bazı kurutulmuş meyveler, avokado baş ağrısını tetikler" diyor.



        KOLESTEROLÜ BİTTERİN
        Kolesterol, kalp ve damar sağlığını olumsuz etkiliyor. Doğru ve sağlıklı beslenme, bu hastalıkla mücadeleye tedaviye destek sağlıyor. Uzmanlar, antioksidan ve lif içeren besinlerin pıhtılaşmayı önlediğini söylüyor. Ahududu, böğürtlen, karadut, kuşburnu ve yaban mersini gibi polifenollerce, kolesterolü düşürücü etki gösteriyor. Türk halkının severek tükettiği siyah çayın da kolesterolü dengeliyor.

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        Haberler Sağlık Toplumda sık sık görülen diyabet 20'li yaşlara kadar indi
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