Toplumda sık sık görülen diyabet 20'li yaşlara kadar indi

Diyabet, yani şeker hastalığı, toplumda en sık görülen kronik hastalıklar arasında yer alıyor. Genellikle sürekli susama, sık sık idrara çıkmak gibi şikayetlere yol açıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Berna Güzel, bu hastalıkta düzenli kontrolün önemine dikkat çekiyor. Bu hastalığın toplumda 20'li yaşlara kadar indiğini vurguluyor.
İKİ TİPİ BULUNUR
"İki tip diyabet vardır. Tip 1 diyabette pankreasın beta hücrelerine nedeni bilinmeyen bir şekilde sanki yabancı bir dokuymuşçasına onları hedef alarak saldırır ve beta hücrelerini yok eder. Tip 2 diyabette ise vücutta insülin direnci vardır, zamanla insülin salgı bozukluğu da gelişir. Tedavisinde her zaman insülin gerekmeyebilir. Erken teşhis edilirse beslenme tedavisi ve egzersizin yanı sıra ağızdan şeker düşürücü ilaçlarla tedavi edilebilir. İlerleyen dönemde insülin kullanılması gerekebilir" diyor. Tedavi edilemeyen diyabetin ise zamanla böbrek yetmezliği ve görme kayıplarına yol açabileceğini sözlerine ekliyor.
'SU' GÜZELLİĞE BAK!
İngiliz model Rosie Huntington – Whiteley, güzelliği ile büyüledi. Geçtiğimiz aylarda kızını kucağına alan 35 yaşındaki mankenin formda kalma sırrını herkes merak etti. Düzenli spor yaptığını söyleyen ünlüw model, işlenmiş gıda ve süt ürünlerini tüketmediğini söyledi. Güzel ve zayıf kalmak için de sabahları bir litre su içtiğini belirtti. "Su, cildimin sağlıklı olması için çok önemli. Ayrıca açlık krizlerimi de önlüyor" dedi.