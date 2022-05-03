Toplumda sık sık görülen diyabet 20'li yaşlara kadar indi





'SU' GÜZELLİĞE BAK!

İngiliz model Rosie Huntington – Whiteley, güzelliği ile büyüledi. Geçtiğimiz aylarda kızını kucağına alan 35 yaşındaki mankenin formda kalma sırrını herkes merak etti. Düzenli spor yaptığını söyleyen ünlüw model, işlenmiş gıda ve süt ürünlerini tüketmediğini söyledi. Güzel ve zayıf kalmak için de sabahları bir litre su içtiğini belirtti. "Su, cildimin sağlıklı olması için çok önemli. Ayrıca açlık krizlerimi de önlüyor" dedi.