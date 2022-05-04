Türkiye sağlık turizminde harekete geçti! Hedef 5 milyar dolar

Sağlık turizminde liderliğe oynayan Türkiye, pandemi sonrasında yeniden atağa kalktı. Tüm dünyanın mücadele ettiği kovid sürecini en başarılı yöneten ülkelerden biri olan Türkiye, dikkatleri yeniden üzerine çekti. 2019'da 3 milyar dolar ekonomik büyüklüğe ulaşan, pandemideki seyahat yasakları nedeniyle bir miktar daralan sektör, bu yıl 2019 rakamlarını aşmayı hedefliyor. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile gelişen iyi ilişkilere dikkat çeken sektör temsilcileri, "Bu iki ülke sağlık turizminde en güçlü kaynak pazarlarımızdan biriydi. İlişkilerin yeninden canlanması talebi de hareketlendirdi. Ayrıca Avrupa'dan da ilgi çok yüksek. Bu yıl 3 milyar doları aşacağımızı öngörüyoruz" diyor. Türkiye'nin kovid sürecini çok başarılı yürüttüğünü ve bunun dünya gündeminde de dikkat çektiğini anlatan sektör oyuncuları, 2023'te ise 5 milyar doları aşmayı hedeflediklerini kaydetti.