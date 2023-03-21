Tiroit bezinin az çalışmasıyla ortaya çıkan hashimoto can sıkıyor!

Tiroit, vücutta adeta bir bilgisayar görevi üstleniyor. Metabolizmayı düzenleyen bu organda ortaya çıkan hastalıklar, vücudu etkiliyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Melek Eda Ertörer, hashimoto hastalığına ve etkilerine değiniyor. Hashimoto hastalığı, tiroit bezinin az çalışmasıyla ortaya çıkıyor. Sıklıkla 30-50 yaş arasındaki kadınlarda görülüyor. Hastalığın belirtilerine değinen Prof. Dr. Ertörer,"Yorgunluk ve uyku hali, üşüme, konsantrasyon zorluğu, depresyon, hafif kilo alma, saç dökülmesi bu hastalığın yol açtığı şikayetlerdendir" bilgisini veriyor. Tedavi edilmediğinde hashimotonun guatr, depresyon, cinsel arzunun azalması, kalp sorunları gibi problemlere yol açabildiği belirtiyor.
ULTRASON TESTİ İSTENİR
"Tedavi için önce kandaki TSH, T3 ve T4 hormonlarına bakılır. Tiroidin yapısı ve büyüklüğü için ultrason testi yapılır. Kanda anti-TPO ve anti-tiroglobulin antikor düzeylerinin yüksekliği tanı koydurucudur. Anti-TPO antikoru yüksek çıktığı halde tiroit hormon düzeyleri normal olan hastalar için tedaviye gerek yoktur. Yüksek TSH ve düşük tiroit hormon düzeyleri olan yani aşikar hipotiroidisi olan hastalara tedavi için tiroit hormonu verilir. Bu tedavi ömür boyu uygulanır" diyor.
VARİS MESLEK SEÇİYOR
Varis, vücuttaki kirli kanı taşıyan toplardamarlar içerisindeki kapakçıkların zamanla bozulması sonucu damarların mavi veya yeşilimsi bir şekilde çıkıntı oluşturmasıyla ortaya çıkıyor. Eskiden daha çok kadınlarda görülse de artık erkekleri de tehdit ediyor. Radyoloji Uzm. Dr. Doğukan Atabay, varisin ağrı, bacaklarda ödem ve krampa yol açtığını söylüyor.
TEDAVISI NASIL YAPILIYOR?
Özellikle uzun süre ayakta çalışan öğretmen, cerrah, berberler ve hizmet sektörü çalışanlarında görüldüğünü belirtiyor. Varis tedavisinde yeni teknolojileri ifade eden Dr. Atabey, "En sık kullanılan sistem damar içi lazer tedavisi. Bu yöntemde problemli damara ultrason eşliğinde giriş yapılıyor. Damarı yakılarak kapatılıyor. Daha sonra o damardan beslenen varisler kendiliğinden sönerek kayboluyor" bilgisini veriyor.
BU BESİNLERLE KARNIMIZ TOK
Ramazan'ın gelmesine sayılı günler kaldı. Uzman Diyetisyen Merve Terzi, yeterli ve dengeli beslenmenin oruç tutmayı kolaylaştıracağını vurguladı. Tokluk hissi sağlayacak besinleri açıkladı. "Ramazan ayı boyunca sahur ve iftarda posa miktarı fazla olan besinler (tahılların esmeri), yumurta, toz tarçın, lor peyniri, çörekotu, ceviz, fındık, badem, tokluk hissi sağlar" bilgisini paylaştı. Sahurda yavaş sindirilen besinlerin yenilmesini, poğaça, börek ya da tatlı türevlerinin tüketiminden kaçınılması gerektiğini vurguladı.