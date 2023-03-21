Tiroit bezinin az çalışmasıyla ortaya çıkan hashimoto can sıkıyor!

Tiroit, vücutta adeta bir bilgisayar görevi üstleniyor. Metabolizmayı düzenleyen bu organda ortaya çıkan hastalıklar, vücudu etkiliyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Melek Eda Ertörer, hashimoto hastalığına ve etkilerine değiniyor. Hashimoto hastalığı, tiroit bezinin az çalışmasıyla ortaya çıkıyor. Sıklıkla 30-50 yaş arasındaki kadınlarda görülüyor. Hastalığın belirtilerine değinen Prof. Dr. Ertörer,"Yorgunluk ve uyku hali, üşüme, konsantrasyon zorluğu, depresyon, hafif kilo alma, saç dökülmesi bu hastalığın yol açtığı şikayetlerdendir" bilgisini veriyor. Tedavi edilmediğinde hashimotonun guatr, depresyon, cinsel arzunun azalması, kalp sorunları gibi problemlere yol açabildiği belirtiyor.



ULTRASON TESTİ İSTENİR

"Tedavi için önce kandaki TSH, T3 ve T4 hormonlarına bakılır. Tiroidin yapısı ve büyüklüğü için ultrason testi yapılır. Kanda anti-TPO ve anti-tiroglobulin antikor düzeylerinin yüksekliği tanı koydurucudur. Anti-TPO antikoru yüksek çıktığı halde tiroit hormon düzeyleri normal olan hastalar için tedaviye gerek yoktur. Yüksek TSH ve düşük tiroit hormon düzeyleri olan yani aşikar hipotiroidisi olan hastalara tedavi için tiroit hormonu verilir. Bu tedavi ömür boyu uygulanır" diyor.