Tiroidi yakından tanıyın! Uzmanlar doğru bilinen yanlışları sıraladı: Kilo kaybınız varsa...

Tiroit bezi, hormonların orkestra şefi olarak tanımlanıyor. Vücutta hayati görevleri bulunuyor. Metabolik hızın ayarlanması, merkezi sinir ve üreme sisteminin düzenlenmesi, vücut fonksiyonlarının uyum içinde çalışması ve beden ısısının dengelenmesini sağlıyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Başak Karbek Bayraktar, hastalıkla ilgili doğru bilinen yanlışları açıklıyor.

TİROİT HASTALIĞI KİLO ALDIRIR: YANLIŞ

Tiroit hormonları metabolizma hızının yanında ısı dengesi, yağ ve şeker metabolizması, yağların yakılmasını etkiler. Tiroit fonksiyonlarında yaşanan bozukluklar vücudun enerji tüketiminde değişikliklere yol açarak kilo alma veya kilo vermeye neden olabilir. Tiroidin fazla hormon üretmesine bağlı gelişen "Hipertiroidi" durumunda hastalar çok fazla yemek yemelerine rağmen kilo alamayabilirken, tiroit hormonunun yetersiz salgılanmasından kaynaklanan "Hipotiroidi" durumunda ise diyet ve egzersiz yapılmasına rağmen kilo alımı görülebilmektedir.

TİROİT NODÜLLERİ AĞRI YAPAR: YANLIŞ

Tiroit nodüllerinin büyük bir çoğunluğu ağrı ya da başka bir belirti vermeden ilerleyebilir. Çok büyük nodüller bazen dışarıdan gözle görülebilir bir yumru oluşturabilir ancak büyük bir çoğunluğu rutin muayene sırasında tesadüfen belirlenir. Tiroit nodülü çok büyükse yutma güçlüğü, boğazda gıcık hissi, nefes darlığı gibi belirtiler yaşanabilmektedir. Kistik nodüllerde kist içinde kanama yaşanırsa ani şişlik ve boynun ön tarafında ağrı yaşanabilir. Nadir görülen bu durum dışında tiroit nodülleri ağrıya yol açmamaktadır.