Tiroidi yakından tanıyın! Uzmanlar doğru bilinen yanlışları sıraladı: Kilo kaybınız varsa...

Tiroit bezi, hormonların orkestra şefi olarak tanımlanıyor. Vücutta hayati görevleri bulunuyor. Metabolik hızın ayarlanması, merkezi sinir ve üreme sisteminin düzenlenmesi, vücut fonksiyonlarının uyum içinde çalışması ve beden ısısının dengelenmesini sağlıyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Başak Karbek Bayraktar, hastalıkla ilgili doğru bilinen yanlışları açıklıyor.
TİROİT HASTALIĞI KİLO ALDIRIR: YANLIŞ
Tiroit hormonları metabolizma hızının yanında ısı dengesi, yağ ve şeker metabolizması, yağların yakılmasını etkiler. Tiroit fonksiyonlarında yaşanan bozukluklar vücudun enerji tüketiminde değişikliklere yol açarak kilo alma veya kilo vermeye neden olabilir. Tiroidin fazla hormon üretmesine bağlı gelişen "Hipertiroidi" durumunda hastalar çok fazla yemek yemelerine rağmen kilo alamayabilirken, tiroit hormonunun yetersiz salgılanmasından kaynaklanan "Hipotiroidi" durumunda ise diyet ve egzersiz yapılmasına rağmen kilo alımı görülebilmektedir.
TİROİT NODÜLLERİ AĞRI YAPAR: YANLIŞ
Tiroit nodüllerinin büyük bir çoğunluğu ağrı ya da başka bir belirti vermeden ilerleyebilir. Çok büyük nodüller bazen dışarıdan gözle görülebilir bir yumru oluşturabilir ancak büyük bir çoğunluğu rutin muayene sırasında tesadüfen belirlenir. Tiroit nodülü çok büyükse yutma güçlüğü, boğazda gıcık hissi, nefes darlığı gibi belirtiler yaşanabilmektedir. Kistik nodüllerde kist içinde kanama yaşanırsa ani şişlik ve boynun ön tarafında ağrı yaşanabilir. Nadir görülen bu durum dışında tiroit nodülleri ağrıya yol açmamaktadır.
HER TİROİT NODÜLLERİNE BİYOPSİ YAPILMALI: YANLIŞ
Her tiroit nodülüne biyopsi yapmak gerekmez. Doktor muayenesi ve ultrason değerlendirmesinin ardından şüpheli görülen durumlarda biyopsi yapılması gerekmektedir. Ultrason incelemesinde; ekojenite azalması, küçük kireçlenme odakları olarak tanımlanan mikrokalsifikasyon, nodülün düzensiz sınırda ve çevre dokulara yayılması, boyunda kuşkulu lenf bezi olan durumlarda ince uçlu iğne ile biyopsi yapılmalıdır.
TİROİT HASTALIĞI İLERİ YAŞLARDA GÖRÜLÜR: YANLIŞ
Tiroit hastalığı ileri yaşlarda daha fazla görülmekle birlikte, her yaşta ortaya çıkabilen bir hastalıktır. Kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülen tiroit hastalığı doğumdan itibaren her yaş grubunda ortaya çıkabilir.
TİROİT NODÜLLERİNE HER ZAMAN CERRAHİ TEDAVİ UYGULANIR: YANLIŞ
Bütün nodüllere cerrahi tedavi uygulanmasına gerek yoktur. İğne biyopsisinde kanser veya kanser kuşkusu, büyük nodüllerden oluşan guatr, hipertiroidi durumunun yaşanması durumunda cerrahi tedaviler gündeme gelebilmektedir.