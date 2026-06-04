Sürekli yorgun hissedenler dikkat: Geçmeyen halsizlik hangi hastalıkların belirtisi olabilir?

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Elif Başaran, yorgunluk hissinin önemli sağlık sorunlarının habercisi olabileceğini belirtiyor.

Yorgunluk tek başına bir teşhis değildir ve çoğu zaman altta yatan bir sağlık sorununun işareti olabilir.

Demir eksikliği, B12 vitamini eksikliği, tiroid fonksiyon bozuklukları ve insülin direnci gibi sorunlar yorgunluğa yol açabilir.

Yorgunluk 2-3 haftadan uzun sürüyorsa ve günlük yaşamı etkiliyorsa mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır.

Modern yaşamın etkileri ve düzensiz uyku gibi faktörler yorgunluğu derinleştirebilir.

Günlük yaşamın sıradan bir parçası gibi görülen yorgunluk hissi, aslında önemli sağlık sorunlarının habercisi olabiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr.

Öğr. Üyesi Elif Başaran, "Yorgunum diyen bir hastada yalnızca vitamin düzeylerine bakmak yeterli değildir. Asıl önemli olan bu yorgunluğun neden kaynaklandığını doğru şekilde analiz etmektir. Ferritin değeri normal sınırlar içinde olsa bile alt seviyelerde ise kişi halsizlik yaşayabilir. B12 vitamini alt sınıra yakın olduğunda 'beyin sisi' ve odaklanma problemleri görülebilir. Benzer şekilde kan şekeri normal çıkmasına rağmen gün içindeki dalgalanmalar ciddi yorgunluk hissine neden olabilir" diyor. Önemli uyarılarda bulunuyor:

Yorgunluk tek başına bir teşhis değildir ve çoğu zaman altta yatan bir sağlık sorununun işareti olabilir. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv, İHA ve AA'dan alınmıştır.)



TEK BAŞINA BİR TEŞHİS DEĞİLDİR



Kaç saat uyursanız uyuyun sabah uyanmakta zorlanıyorsanız, gün içinde kahveyle ayakta kalmaya çalışıyor ve akşamları tükenmiş hissediyorsanız bu durum normal değildir. Yorgunluk tek başına bir teşhis değildir. Çoğu zaman altta yatan bir sağlık sorununun habercisidir. Yorgunluk, vücudun verdiği erken bir uyarıdır. Geçiştirilmemelidir. Demir eksikliği, B12 vitamini eksikliği, D vitamini yetersizliği, tiroid fonksiyon bozuklukları ile insülin direnci ve kan şekeri dalgalanmaları bu tabloya yol açabilir.