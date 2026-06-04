50 yaşında hayatını değiştirdi: 6 ayda 25 kilo verdi gücünü yeniden kazandı

Kadın, son üç yıldır 62 kilogram ağırlığını koruyarak haftada üç gün kuvvet antrenmanı ve kardiyo ile aktif yaşamını sürdürüyor.

Kadının dönüşümü 80'li yaşlarındaki anne ve babasını da egzersize başlamaya teşvik etti.

Günlük 1500 kalorilik beslenme programı ve haftada beş gün güç antrenmanı uygulayan kadın, toplam 76 santimetre inceldi.

Kadın, hormon replasman tedavisi ve profesyonel sağlık koçu Jennifer Perez ile çalışarak altı ayda 25 kilo verdi.

Maryland'de yaşayan bir kadın, menopoz öncesi belirtiler ve pandemi stresi nedeniyle 22 kilo alarak 90 kiloya ulaştı.

Menopoz öncesi dönemin etkileri, pandemi sürecinin getirdiği stres ve yıllarca ailesini ön planda tutması nedeniyle sağlığını ihmal eden kadın, profesyonel destek alarak yeniden form tuttu. Şimdi ise hem yaşıtlarına hem de kızlarına ilham veren bir yaşam sürüyor.

AİLESİNE ADADIĞI YILLARIN ARDINDAN KENDİNİ İHMAL ETTİ

Maryland'de yaşayan kadın, yaklaşık 18 yıl boyunca evde kalan bir anne olarak hayatını çocuklarına ve eşine adadı. Günleri çocuklarını okula götürüp getirmek, ev işlerini yürütmek ve ailesinin ihtiyaçlarını karşılamakla geçiyordu.

Ancak 40'lı yaşlarının sonlarına doğru menopoz öncesi belirtilerinin şiddetlenmesiyle birlikte hem fiziksel hem de ruhsal olarak zor bir döneme girdi. Aynı dönemde Covid-19 pandemisinin yarattığı yoğun stres de yaşamını etkiledi. Çocuklarının evden eğitim görmesi, eşinin uzaktan çalışması ve kendi işini kurmaya çalışması nedeniyle kendisine zaman ayıramadı.

Egzersizi tamamen bırakan kadın, gün içinde sık sık atıştırmalık tüketmeye başladı. Bu süreçte yaklaşık 22 kilo aldı ve kilosu 90'a kadar yükseldi.

MENOPOZ TEDAVİSİYLE YENİDEN ENERJİ KAZANDI

49 yaşına geldiğinde yaşadığı belirtiler nedeniyle doktora başvuran kadın, hormon replasman tedavisine (HRT) başladı. Tedavinin ardından sıcak basmaları, gece terlemeleri, zihinsel bulanıklık ve düşük ruh hali gibi şikayetlerinde önemli ölçüde azalma yaşadı.

Kendisini yeniden iyi hissetmeye başlamasıyla birlikte yaşamında yeni hedefler belirlemeye karar verdi ve düzenli egzersize yöneldi.

CROSSFİT DENEYİMİ BEKLEDİĞİ SONUCU VERMEDİ

İlk olarak yerel spor salonunda CrossFit derslerine katılan kadın, kısa sürede kilo vermeyi hedefliyordu. Haftada beş gün antrenman yapmasına rağmen yoğun tempo nedeniyle aşırı yorgunluk yaşadı ve omzundan sakatlandı.

Bir yıl boyunca düzenli olarak derslere devam etmesine rağmen istediği kilo kaybını sağlayamadı. Bunun üzerine sosyal medyada takip ettiği birçok orta yaşlı kadının profesyonel destek aldığını fark ederek bir sağlık koçuyla çalışmaya karar verdi.

PROFESYONEL DESTEK HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Sağlık koçu Jennifer Perez ile çalışmaya başlayan kadın, hızlı sonuçlar yerine sürdürülebilir alışkanlıklara odaklandı. Amaç yalnızca kilo vermek değil, yağ oranını azaltırken kas kütlesini artırmaktı.

Bu süreçte makro besin hesaplamayı öğrendi ve öğünlerinde protein, karbonhidrat ve yağ dengesine dikkat etmeye başladı.

BESLENME ALIŞKANLIKLARINI BAŞTAN SONA DEĞİŞTİRDİ

Daha önce üç büyük öğün ve çeşitli ara öğünlerle beslenen kadın, günlük yaklaşık 1500 kalorilik bir program uygulamaya başladı. Beş dengeli öğünden oluşan beslenme planıyla günlük yaklaşık 500 kalorilik açık oluşturdu.

Öğünlerinde yüksek proteinli seçeneklere ağırlık veren kadın, antrenman öncesi lor peynirli waffle, protein açısından zengin salatalar ve ev yapımı sağlıklı tatlılar tüketti. Böylece sağlıklı beslenmenin zorlayıcı değil sürdürülebilir bir yaşam tarzı olabileceğini keşfetti.

GÜÇ ANTRENMANLARIYLA KAS KÜTLESİ KAZANDI

Haftada beş gün sanal antrenman programı uygulayan kadın, her gün farklı kas gruplarını çalıştırdı. Squat, göğüs presi, şınav ve barfiks gibi hareketlerde zamanla önemli ilerleme kaydetti.

Antrenman programını haftalık 75 dakikalık kardiyo çalışmalarıyla destekledi. Kademeli yüklenme prensibini uygulayarak ağırlıkları düzenli olarak artırdı ve kas gücünü geliştirdi.

ALTI AYDA 25 KİLO VERDİ

Yeni yaşam düzenine sadık kalan kadın, yalnızca altı ay içinde 25 kilo vermeyi başardı. Kasım 2023 itibarıyla bel, kalça ve uyluk çevresinden toplam 76 santimetre inceldi.

Daha da önemlisi, yıllardır hissetmediği kadar güçlü ve enerjik olduğunu söyledi. Kazandığı kas kütlesi sayesinde fiziksel performansında belirgin artış yaşarken, özgüveni de yeniden yükseldi.

Kadının dönüşümü yalnızca kendisini değil, ailesini de etkiledi. Sonuçlardan ilham alan 80'li yaşlardaki anne ve babası da ağırlık antrenmanlarına başladı ve haftada üç gün düzenli egzersiz yapmaya başladı.

Kızlarının da güç ve kas gelişimine önem verdiğini belirten kadın, genç kızların aşırı zayıflık baskısı altında büyüdüğü günümüzde sağlıklı ve güçlü olmanın önemini göstermeyi hedeflediğini ifade etti.

KİLOSUNU ÜÇ YILDIR KORUYOR

Son üç yıldır yaklaşık 62 kilogram ağırlığını koruyan kadın, artık daha sürdürülebilir bir program uyguluyor. Haftada üç gün tam vücut kuvvet antrenmanı, üç gün kardiyo ve günlük yürüyüşlerle aktif yaşamını sürdürüyor.

Yaş almanın güç kaybetmek anlamına gelmediğini vurgulayan kadın, orta yaşta yaşanan yorgunluk ve rahatsızlık hissinin kaçınılmaz olmadığını belirterek, sağlığına yatırım yapmanın hayatının en doğru kararlarından biri olduğunu söylüyor.

(Telegraph, Takvim foto arşiv)

Sena Demiröz Takvim.com.tr Sağlık