Biyolojik saatle uyumlu beslenme enerjiyi artırıyor: Öğünleri 8 saatlik dilime sığdırın
Gün boyunca zinde kalmak, öğleden sonra yaşanan ani enerji düşüşlerini önlemek ve metabolizmayı desteklemek isteyenler için uzmanlar, günlük kalori ihtiyacının yüzde 70-75'inin saat 15.00'e kadar tüketilmesini ve öğünlerin biyolojik saatle uyumlu olarak 8 saatlik bir zaman dilimine sığdırılmasını öneriyor.
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- Beslenme saatlerini biyolojik saatle uyumlu hale getirmek, gün boyunca zinde kalmak için önemlidir.
- Kalorilerin büyük bölümünü güneş doğduktan sonra ve batmadan önce almak önerilmektedir.
- Öğünlerinizi 8 saatlik bir zaman dilimine sığdırarak, günlük kalori ihtiyacının yüzde 70-75'ini saat 15.00'e kadar tüketin.
- Kaliteli protein tüketimi kan şekeri dalgalanmalarını azaltır ve uzun süre tok kalmayı sağlar.
- Gün boyunca 2-2,5 litre su içmek, susuzluğun yorgunlukla karışmasını önler.
Gün boyunca zinde kalmak, öğleden sonra yaşanan enerji düşüşlerini önlemek ve metabolizmayı desteklemek için beslenme saatlerini biyolojik saatle uyumlu hale getirmek önemlidir.
Araştırmalar, kalorilerin büyük bölümünün güneş doğduktan ve batmadan önce alınmasını ve istikrarlı şekilde programa sadık kalmanızı öneriyor.
Öğünlerinizi yaklaşık 8 saatlik bir zaman dilimine sığdırın. Örneğin sabah 08.00-09.00 arasında kahvaltı yapıp son öğününüzü 17.00- 18.00 arasında tamamlayabilirsiniz.
Araştırmalar, kalorilerin büyük bölümünün güneş doğduktan ve batmadan önce alınmasını ve istikrarlı şekilde programa sadık kalmanızı öneriyor.
Öğünlerinizi yaklaşık 8 saatlik bir zaman dilimine sığdırın. Örneğin sabah 08.00-09.00 arasında kahvaltı yapıp son öğününüzü 17.00- 18.00 arasında tamamlayabilirsiniz.
Günlük kalori ihtiyacınızın yaklaşık yüzde 70-75'ini saat 15.00'e kadar tüketin. Böylece vücudunuz enerjiyi gün içinde kullanır, gece ise dinlenmeye odaklanır. Her öğünde kaliteli protein tüketmek kan şekerindeki dalgalanmaları azaltır ve uzun süre tok kalmanızı sağlar. Şekerli atıştırmalıklar kısa süreli enerji verse de sonrasında ani yorgunluğa neden olabilir. Bunun yerine meyve, kuruyemiş ve tam tahılları tercih edin. Susuzluk çoğu zaman yorgunlukla karıştırılır. Gün boyunca 2-2,5 litre su içmeye özen gösterin.
ENERJİ ARTIRAN BESİNLER
◗ Yumurta
◗ Somon ve yağlı balıklar
◗ Yulaf
◗ Tam tahıllar
◗ Yoğurt ve kefir
◗ Kuruyemişler
◗ Avokado
◗ Brokoli
◗ Ispanak
◗ Muz
Bu beslenme planı, gün boyunca enerjiyi yüksek tutmayı, kan şekeri dalgalanmalarını azaltmayı ve akşam saatlerinde oluşan ağırlık hissini önlemeyi hedefler. Özellikle masa başında çalışanlar, öğrenciler ve yoğun tempoda çalışanlar için sürdürülebilir bir enerji modeli sunar.
ÖRNEK ENERJİ MENÜSÜ
08.00 – Güçlü Kahvaltı
◗ 3 yumurtalı sebzeli omlet
◗ 2 dilim tam tahıllı ekmek
◗ Avokado veya zeytin
◗ Domates, salatalık, roka
◗ 1 bardak kefir veya şekersiz süt
FAYDASI: Protein ve kompleks karbonhidrat kombinasyonu sabah enerjisini yükseltir, uzun süre tok tutar.
11.00 – Enerji Ara Öğünü
◗ 1 avuç çiğ badem veya fındık
◗ 1 elma veya armut
FAYDASI: Kan şekerini dengeler ve öğle yemeğine kadar enerjiyi korur.
13.00 – Günün En Büyük Öğünü
◗ 150-200 gram somon, tavuk veya yağsız et
◗ 1 porsiyon tam tahıllı makarna veya bulgur pilavı
◗ Büyük bir mevsim salatası
◗ Brokoli, kabak veya ıspanak gibi sebzeler
FAYDASI: Kasları destekleyen protein ve uzun süre enerji sağlayan kompleks karbonhidratlar içerir.
15.30 – Performans Desteği
◗ 1 kase yoğurt
◗ Yulaf ezmesi
◗ Tarçın
◗ Birkaç ceviz içi
FAYDASI: Öğleden sonra yaşanan enerji düşüşünü önler.
17.30 – Hafif Akşam Yemeği
◗ Mercimek çorbası veya sebze çorbası
◗ Izgara sebzeler
◗ Az miktarda yoğurt
FAYDASI: Sindirimi kolaydır, gece boyunca kaliteli uykuya yardımcı olur.
Dilek Demir Takvim.com.tr Sağlık