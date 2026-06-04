Biyolojik saatle uyumlu beslenme enerjiyi artırıyor: Öğünleri 8 saatlik dilime sığdırın

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Beslenme saatlerini biyolojik saatle uyumlu hale getirmek, gün boyunca zinde kalmak için önemlidir.

Kalorilerin büyük bölümünü güneş doğduktan sonra ve batmadan önce almak önerilmektedir.

Öğünlerinizi 8 saatlik bir zaman dilimine sığdırarak, günlük kalori ihtiyacının yüzde 70-75'ini saat 15.00'e kadar tüketin.

Kaliteli protein tüketimi kan şekeri dalgalanmalarını azaltır ve uzun süre tok kalmayı sağlar.

Gün boyunca 2-2,5 litre su içmek, susuzluğun yorgunlukla karışmasını önler.

Gün boyunca zinde kalmak, öğleden sonra yaşanan enerji düşüşlerini önlemek ve metabolizmayı desteklemek için beslenme saatlerini biyolojik saatle uyumlu hale getirmek önemlidir.



Araştırmalar, kalorilerin büyük bölümünün güneş doğduktan ve batmadan önce alınmasını ve istikrarlı şekilde programa sadık kalmanızı öneriyor.

Öğünlerinizi yaklaşık 8 saatlik bir zaman dilimine sığdırın. Örneğin sabah 08.00-09.00 arasında kahvaltı yapıp son öğününüzü 17.00- 18.00 arasında tamamlayabilirsiniz.

Beslenme saatlerini biyolojik saatle uyumlu hale getirmek, gün boyunca zinde kalmak için önemlidir. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv, AA ve İHA'dan alınmıştır.)



Günlük kalori ihtiyacınızın yaklaşık yüzde 70-75'ini saat 15.00'e kadar tüketin. Böylece vücudunuz enerjiyi gün içinde kullanır, gece ise dinlenmeye odaklanır. Her öğünde kaliteli protein tüketmek kan şekerindeki dalgalanmaları azaltır ve uzun süre tok kalmanızı sağlar. Şekerli atıştırmalıklar kısa süreli enerji verse de sonrasında ani yorgunluğa neden olabilir. Bunun yerine meyve, kuruyemiş ve tam tahılları tercih edin. Susuzluk çoğu zaman yorgunlukla karıştırılır. Gün boyunca 2-2,5 litre su içmeye özen gösterin. Günlük kalori ihtiyacınızın yaklaşık yüzde 70-75'ini saat 15.00'e kadar tüketin. Böylece vücudunuz enerjiyi gün içinde kullanır, gece ise dinlenmeye odaklanır. Her öğünde kaliteli protein tüketmek kan şekerindeki dalgalanmaları azaltır ve uzun süre tok kalmanızı sağlar. Şekerli atıştırmalıklar kısa süreli enerji verse de sonrasında ani yorgunluğa neden olabilir. Bunun yerine meyve, kuruyemiş ve tam tahılları tercih edin. Susuzluk çoğu zaman yorgunlukla karıştırılır. Gün boyunca 2-2,5 litre su içmeye özen gösterin.