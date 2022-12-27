Son dakika: Eczanelerde ilaç sıkıntısı! Bakan Koca: 3-4 hafta içinde normale dönecek

Attığımız bu adımların öncesinde 950'ye yakın ilacın piyasada olmadığını veya çok az olduğunu belirlemiştik. Piyasada bulunan 7 bin kalem ilaç içinde, az bulunan 950 ilaç sayısının şu an 154'e kadar düştüğünü söyleyebilirim. Önümüzdeki 3-4 hafta içinde normale dönmesini bekliyoruz" diye konuştu.

"ANTİBİYOTİK TALEBİ ARTTI"

Bakan Koca, antibiyotiklerle ilgili de genel talep artışı olduğuna dikkat çekerek, "Mevsim kaynaklı hastalıkların artışı öngörülerek geçen yıla göre bazı antibiyotik çeşitlerinin üretiminde yüzde 29'luk bir artış gerçekleşti. Antibiyotik talebi ise bu oranın üzerinde gerçekleşti. Ancak önümüzdeki 3-4 hafta içinde üretimde daha önemli oranda artış olacak ve sıkıntının azaldığını hep birlikte göreceğiz.