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    • Sağlık
    • 30.12.2022 12:20
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    • 30.12.2022 12:34
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    Bakan Koca duyurdu: 11 bin 317 personel alımı için kura sonuçları belli oldu

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter adresinden yaptığı açıklamada, "11 bin 317 sürekli işçi personel alımı için noter huzurunda canlı yayınla yapılan kura çekimi dün tamamlandı. Asıl ve yedek adayları gösteren tüm yerleştirme sonuçları http://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edildi. Hepimiz için hayırlı olsun." ifadeleri kullandı.

    AJANSLAR
    Bakan Koca duyurdu! Kura sonuçları belli oldu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 bin 317 sürekli işçi personel alımı için noter huzurunda canlı yayınla yapılan kura çekiminin tamamlandığını, asıl ve yedek adayların yerleştirme sonuçlarının "http://iscisonuc.saglik.gov.tr" adresinden ilan edildiğini bildirdi.

    Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
    11 bin 317 sürekli işçi personel alımı için noter huzurunda canlı yayınla yapılan kura çekimi dün tamamlandı. Asıl ve yedek adayları gösteren tüm yerleştirme sonuçları 'http://iscisonuc.saglik.gov.tr' internet adresinden ilan edildi. Hepimiz için hayırlı olsun.

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    Haberler Sağlık Bakan Koca duyurdu: 11 bin 317 personel alımı için kura sonuçları belli oldu
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