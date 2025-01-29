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Somon uskumru kemikleri koru | Uzmanı kemik sağlığına iyi gelen besinleri sıraladı

Sağlıklı kemikler ve eklemler için doğru beslenme büyük önem taşıyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Alperen Korucu, eklemleri güçlendiren ve kemik sağlığını destekleyen bazı yiyecekleri sıraladı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Ocak 2025
Somon uskumru kemikleri koru | Uzmanı kemik sağlığına iyi gelen besinleri sıraladı

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    Sağlığımızı korumanın yolu güçlü kemikler ve sağlıklı eklemlerden geçiyor. Egzersizin yanı sıra gün içinde aldığımız besinler de kemiklerimize çok iyi geliyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Alperen Korucu, eklemleri güçlendiren bazı yiyecekleri sıralıyor:

    SÜT ÜRÜNLERİ: Süt, yoğurt ve peynir gibi süt ürünleri kemik sağlığı için gerekli olan kalsiyum açısından zengindir. Ayrıca vücudun kalsiyumu emmesine yardımcı olan D vitamini de sağlarlar.

    YAPRAKLI YEŞİLLİKLER: Lahana, ıspanak ve kara lahana gibi koyu yapraklı yeşillikler iyi birer kalsiyum kaynağıdır. Ayrıca kemik mineralizasyonunda rol oynayan K vitamini içerirler.

    FINDIK VE TOHUMLAR: Badem, chia tohumu ve keten tohumu kalsiyum, magnezyum ve kemik sağlığı için faydalı olan diğer besinler açısından zengindir

    MEYVELER: Çilek, yaban mersini ve ahududu gibi meyveler, eklemlerdeki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilecek antioksidanlar bakımından yüksektir. Bu meyveler, eklemlerin önemli bir bileşeni olan kolajen üretimi için önemli olan C vitamini açısından zengindir. Ananas, eklem ağrısını azaltmaya yardımcı olabilecek anti-inflamatuar özelliklere sahip bir enzim olan bromelain içerir.

    YAĞLI BALIKLAR, YAĞSIZ PROTEİNLER VE KEMİK SUYU: Somon, sardalya ve uskumru, iltihaplanmayı azaltmaya ve eklem sağlığını desteklemeye yardımcı olabilecek omega-3 yağ asitleri bakımından yüksektir. Ayrıca D vitamini de içerirler. Yağsız protein içeren besinler tavuk, hindi, yağsız sığır eti ve tofu, kemiklerin ve eklemlerin korunması ve onarılması için gerekli proteini sağlar. Ev yapımı kemik suyu, eklem sağlığını destekleyebilen ve iltihaplanmayı azaltabilen kolajen açısından zengindir.

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