Sırrı zeytinyağı

Akdeniz mutfağının vazgeçilmezi zeytinyağı, besleyici içeriği ile vücuda güç veriyor. E ve K vitamininden zengin zeytinyağı, kalp ve damar sağlığını destekliyor.

Diğer faydaları şöyle sıralanıyor: Günde bir kaşık zeytinyağı tüketmek, kalp sağlığını korur. Antioksidan etkisiyle vücuttaki toksinleri temizler. Kemikleri güçlendirir. Vücuda dinçlik verir. Beyin sağlığını korur. Unutkanlık ve Alzheimer'a karşı koruma sağlar. Metabolizmayı hızlandırır. Kilo vermeyi kolaylaştırır. Sindirimi destekler. Bağırsakları korur. Cildi besler ve gençleştirir. Kalbin ilacıdır. Yaşlanmayı geciktirir.

Rumen şarkıcı Inna, genç kalmasını zeytinyağına borçlu olduğunu söylüyor.