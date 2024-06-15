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Sağlığınızı riske atmayın | Kurban Bayramı'nda beslenme önerileri: Et tüketiminde nelere dikkat edilmeli?

Kurban Bayram’ın gelmesiyle birlikte sofralarda süsleyen kırmızı etin, tüketimine dikkat edilmemesi büyük riskleri de beraberinde getiriyor. Bu bağlamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından “Kurban Bayramında et tüketiminde nelere dikkat edilmeli?” başlıklı paylaşımda bulundu. İşte sağlığımız için dikkat edilmesi gerek detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Haziran 2024, 17:58 Güncelleme 15 Haziran 2024, 18:38
Sağlığınızı riske atmayın | Kurban Bayramı’nda beslenme önerileri: Et tüketiminde nelere dikkat edilmeli?

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Kurban Bayram'ın gelmesiyle birlikte sofralarda süsleyen kırmızı etin, tüketimine dikkat edilmemesi büyük riskleri de beraberinde getiriyor.



BAKAN KOCA'DAN KURBAN ETİ PAYLAŞIMI

Bu bağlamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından "Kurban Bayramında et tüketiminde nelere dikkat edilmeli?" başlıklı paylaşımda bulundu.

Bakan Koca paylaştı! İşte Kurban Bayramı'nda beslenme önerileri...



MUTLAKA DİNLENDİRİLMELİ

Kesimden sonra kurban etinin mutlaka bir gün dilendirilmesinin sağlık acısından çok faydalı olacağını vurgulayan Koca, "Etin yanında sebze, salata, yoğurt, tam taneli ürünleri ihmal etmezsek dengeli beslenmeyi sağlamış oluruz. Özellikle, yüksek kolesterolü olan ve kalp hastalığı riski taşıyanların kırmızı et tüketimini haftada iki günle sınırlandırması ve sakatat tüketiminden kaçınması önemlidir" dedi.



"ŞİŞKİNLİĞE VE HAZIMSIZLIĞA YOL AÇAR"

Konuya ilişkin önemli uyarılarda bulunan Uzman Diyetisyen Hümeyra Arslan şu ifadeleri kullandı:

Kültürele olarak kesilen kurban etlerini direk kavurma yapmaya alışık olsak da yeni kesilen etin hem pişirilmesi hem de sindirilmesi zordur. Bu nedenle dinlendirilmeden pişirilen etler şişkinliğe ve hazımsızlığa yol açabilir. Kurban etini bir gün dilendirttikten sonra tüketmek sağlığımız için daha faydalı olacaktır.



KOLESTROL VE KALP HASTALARI DİKKAT!

Bayramda et tüketiminde porsiyon kontrolünü yapıp etin yanında sebze, salata, yoğurt ve tam taneli ürünleri tüketmeyi ihmal etmezsek dengeli beslenmeyi sağlamış oluruz. Özellikle yüksek kolesterol ve kalp hastalığı riski taşıyanlar kırmızı et tüketimini haftada iki gün ile sınırlandırması ve sakatat tüketiminde kaçınması önemlidir.



KAVURMA NASIL YAPILMALI?

Etin sağlıklı bir şekilde pişirilmesi için haşlama, ızgara, fırında pişirme yapmalı, kızartma ve doğrudan ateşte pişirmeden kaçınmalıyız. Kurban Bayramı'nın gözdesi kavurmayı yaparken kuyruk yağı veya tereyağı eklemek yerine eti kendi yağı ve suyuyla pişirmeliyiz.

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