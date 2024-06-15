Sağlığınızı riske atmayın | Kurban Bayramı’nda beslenme önerileri: Et tüketiminde nelere dikkat edilmeli?

MUTLAKA DİNLENDİRİLMELİ Kesimden sonra kurban etinin mutlaka bir gün dilendirilmesinin sağlık acısından çok faydalı olacağını vurgulayan Koca, "Etin yanında sebze, salata, yoğurt, tam taneli ürünleri ihmal etmezsek dengeli beslenmeyi sağlamış oluruz. Özellikle, yüksek kolesterolü olan ve kalp hastalığı riski taşıyanların kırmızı et tüketimini haftada iki günle sınırlandırması ve sakatat tüketiminden kaçınması önemlidir" dedi.





"ŞİŞKİNLİĞE VE HAZIMSIZLIĞA YOL AÇAR"



Konuya ilişkin önemli uyarılarda bulunan Uzman Diyetisyen Hümeyra Arslan şu ifadeleri kullandı:



Kültürele olarak kesilen kurban etlerini direk kavurma yapmaya alışık olsak da yeni kesilen etin hem pişirilmesi hem de sindirilmesi zordur. Bu nedenle dinlendirilmeden pişirilen etler şişkinliğe ve hazımsızlığa yol açabilir. Kurban etini bir gün dilendirttikten sonra tüketmek sağlığımız için daha faydalı olacaktır.