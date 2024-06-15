SMA kimlerde görülür, tedavisi var mı, yok mu? Tedavi ücreti ne kadar, kaç TL? SMA hastalığı nedir, belirtileri neler?

SMA TEDAVİ ÜCRETLERİ
Zolgensma: Gen tedavisi olup, bir defalık uygulanan bu tedavi dünyanın en pahalı ilaçlarından biridir. Tedavi maliyeti yaklaşık olarak 2.1 milyon ABD doları civarındadır.
Spinraza (Nusinersen): İlk SMA tedavisi olarak onaylanmış olup, ömür boyu kullanılması gereken bir ilaçtır. İlk yıl dört doz uygulaması yapılır, sonrasında ise her dört ayda bir doz verilmesi gerekir. İlk yıl maliyeti yaklaşık 750,000 ABD doları, sonraki yıllar için ise yıllık maliyeti yaklaşık 375,000 ABD dolarıdır.
Evrysdi (Risdiplam): Ağızdan alınan bir tedavi olup, günlük olarak kullanılması gerekmektedir. Yıllık maliyeti yaklaşık 340,000 ABD dolarıdır.