SMA kimlerde görülür, tedavisi var mı, yok mu? Tedavi ücreti ne kadar, kaç TL? SMA hastalığı nedir, belirtileri neler?

SMA'nın belirtileri, hastalığın tipine ve evresine bağlı olarak değişir. Yaygın belirtiler şunlardır:

Ağır SMA tipinde, çan şeklindeki gövde (sadece solunum için karın kaslarının kullanılması nedeniyle)

Spinraza (Nusinersen): SMN2 geninin etkisini artırarak eksik olan SMN proteini seviyesini yükseltir. Zolgensma (Onasemnogene Abeparvovec): SMN1 genini taşıyan bir virüs kullanılarak gen terapisi yapılır. Risdiplam: SMN2 geninin daha fazla protein üretmesini sağlar.

SMA tedavisi nde, genetik tedaviler ve semptomatik tedaviler mevcuttur. SMA'lı bireyler için uygun tedavi planları, hastalığın tipine ve şiddetine göre belirlenir.

Semptomatik Tedaviler:

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon: Kas gücünü korumak ve hareketliliği artırmak için egzersiz programları.

Solunum Desteği: Solunum kaslarının zayıflığı olan hastalar için mekanik ventilasyon veya BiPAP cihazları.

Beslenme Desteği: Yutma güçlüğü olan hastalar için beslenme tüpleri ve uygun diyet planları.

Cerrahi Müdahaleler:

Skolyoz Ameliyatı: Omurga eğriliği olan hastalar için.

Gastrostomi: Beslenme zorluğu yaşayan hastalar için mideye doğrudan beslenme tüpü yerleştirilmesi