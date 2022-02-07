Sinsice ilerleyen katarakt yaşın ilerlemesiyle ortaya çıkıyor





TEK ÇARE AMELİYAT

Günümüzde, kataraktın gelişmesini önleyecek tıbbi tedavi bulunmuyor. Yalnızca ameliyatla tedavi ediliyor. Bu yöntemle bulanıklaşmış olan lens küçük parçalara ayrılarak aynı anda emiliyor. Daha sonra göz içi lensi yerleştiriliyor. Lens türleri şöyle sıralanıyor:

MONOFOKAL GÖZ İÇİ LENSLERİ: Tek odaklı lenslerdir. Hasta ameliyattan sonra uzağı net görür ancak yakını görmek için gözlük kullanmak zorundadır.

BİFOKAL LENSLER: Hem uzağı hem yakını gözlüksüz görme imkanı verirler.

TRİFOKAL LENSLER: Akıllı mercek olarak bilinir. Bu lensler hem uzak hem yakın hem de ara mesafe denilen alanda net bir görüş sağlar.

TORİK GÖZ İÇİ LENSLERİ: Bir numara ve üzeri astigmatı olan hastalarda tercih edilmektedir.