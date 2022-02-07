Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Sinsice ilerleyen katarakt yaşın ilerlemesiyle ortaya çıkıyor

    Göz sağlığını tehdit eden katarakt, yaşın ilerlemesiyle ortaya çıkıyor. Hastalar, TV izlemekte hatta araba kullanmakta bile zorlanıyor. Sinsi ilerleyen bu hastalık sadece cerrahi operasyonla tedavi ediliyor.

    Gözünü seveyim katarakt

    İlerleyen yaş, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Bunların başında, göz sağlığını tehdit eden katarakt geliyor. Dünyada en yaygın körlük ve görme azalması nedeni olarak bilinen bu hastalık yaşın ilerlemesiyle birlikte ortaya çıkıyor. Geri dönüşü olmayan bu katarakt yalnızca cerrahi yöntemlerle tedavi ediliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Belma Karini, bilinmesi gerekenleri TAKVİM'e açıklıyor. Gözün renkli tabakasının hemen arkasında doğal bir kristalin lens (mercek) bulunuyor. Şeffaf olan bu lens, göze gelen ışınları retina sinir tabakasına düşürerek net görüntü oluşmasını sağlıyor. Farklı nedenlerden dolayı bu lensin opaklaşması ve bulanıklaşması bulanık ve az görmeye yol açıyor. İşte bu duruma katarakt deniyor.



    BELİRTİ VERMEZ
    Yaşa bağlı gelişen katarakt, çoğunlukla aşamalı bir şekilde ilerliyor. Dolayısıyla, hasta ilk dönemlerde görmede bir değişiklik hissetmeyebiliyor. Fakat kataraktın ilerlemesiyle beraber uzak ve/veya yakın görmede azalma, renkleri soluk ve sararmış görme, araba kullanırken zorlanma, ışık hassasiyeti ve ışıkların etrafında halka görme, bir gözde çift görme, gözlük veya kontakt lens numaralarında sık sık değişmeler ortaya çıkıyor.



    RİSKİ ARTIRIR
    Katarakt dünyada en yaygın körlük ve görme azalması nedeni olarak biliniyor. Tüm dünyada her yıl 5-10 milyon görmeyi azaltacak düzeyde yeni katarakt olgusu ortaya çıkıyor. Yalnızca yaş değil, diyabet, hipertansiyon, obezite, güneş ışığına maruz kalmak, radyasyon, uzun süre kortizonlu ilaç kullanımı, göz travmaları ve üveit gibi hastalıklar da katarakta yol açabiliyor.



        TEK ÇARE AMELİYAT
        Günümüzde, kataraktın gelişmesini önleyecek tıbbi tedavi bulunmuyor. Yalnızca ameliyatla tedavi ediliyor. Bu yöntemle bulanıklaşmış olan lens küçük parçalara ayrılarak aynı anda emiliyor. Daha sonra göz içi lensi yerleştiriliyor. Lens türleri şöyle sıralanıyor:
        MONOFOKAL GÖZ İÇİ LENSLERİ: Tek odaklı lenslerdir. Hasta ameliyattan sonra uzağı net görür ancak yakını görmek için gözlük kullanmak zorundadır.
        BİFOKAL LENSLER: Hem uzağı hem yakını gözlüksüz görme imkanı verirler.
        TRİFOKAL LENSLER: Akıllı mercek olarak bilinir. Bu lensler hem uzak hem yakın hem de ara mesafe denilen alanda net bir görüş sağlar.
        TORİK GÖZ İÇİ LENSLERİ: Bir numara ve üzeri astigmatı olan hastalarda tercih edilmektedir.



        İLK 10 GÜNE DİKKAT
        Hasta, ameliyatın ardından aynı gün taburcu edilir. Ancak doktorun verdiği ilaçların düzgün kullanılması, 10 gün boyunca göze su gelmemesi, el ve göz hijyenine dikkat edilmesi, eğilmekten kaçınılması, gözün ovuşturulmaması gerekir.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Milyonluk arazileri aralarında paylaştılar
        Haberler Sağlık Sinsice ilerleyen katarakt yaşın ilerlemesiyle ortaya çıkıyor
            SON DAKİKA