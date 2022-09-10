Şifa kaynağı D vitamini! Kanserden romatizmaya, Alzheimer’dan diyabete kadar pek çok hastalığa iyi geliyor

Sağlıklı hayatın yolu, vücut için gerekli vitamin ve minerallerin karşılanmasından geçiyor. Araştırmalar, D vitamininin sağlığa etkisini gözler önüne seriyor. Buna göre dünyada en sık görülen sağlık sorunlarından olan D vitamini eksikliği; kalp hastalıkları, kanser, diyabet, kemik erimesi gibi birçok hastalığa zemin hazırlıyor. Fitoterapi Uzm. Dr. Murat Keklikoğlu, vücudun doktoru sayılan D vitamini hakkında bilinmesi gerekenleri açıklıyor...
HAFIZAYI DA KORUR
D vitamini, genel sağlık durumunun yanı sıra kemik sağlığı, metabolizma, kas fonksiyonları ve bağışıklık sistemi için önem taşıyor. Oldukça hayati olan bu vitamin, kan, kemik ve bağırsaklardaki kalsiyumu yöneterek çalışıyor. Ayrıca vücudun her yerindeki hücrelerin düzgün iletişim kurmasına yardımcı oluyor. Kansere karşı koruyucu etkisi bulunan D vitamini, tümörün çoğalmasını durduruyor ve metastazı azaltıyor. Uzm. Dr. Murat Keklikoğlu, D vitamininin hafızaya olan etkisine de değiniyor. "Demans (bunama), genellikle kronik ve ilerleyici hafıza ve diğer bilişsel işlevlerin kaybıyla ilişkili bir sendromdur. Çok sayıda çalışma, D vitamininin bilişsel gerileme riskini azaltabileceğini göstermiştir. Araştırmacılar D vitamini eksikliğinin demans ve Alzheimer riskinin önemli ölçüde artmasıyla ilişkili olduğunu bulmuştur" bilgisini veriyor.
KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR
D3 ve K2 vitaminleri, kemik sağlığını korumada etkin rol oynuyor. D vitamini, kemik dokusuna kalsiyum alımını sağlıyor. Böylece kemiklerin zayıflamasını ve osteoporoz riskini azaltıyor. D vitamininin eklem sağlığı için önem taşıdığını söyleyen Keklikoğlu, "Eklem ağrısının altında yatan neden inflamasyondur (iltihaplama) ve D vitamini inflamasyona karşı önemli bir bağışıklık düzenleyicisidir" diyor.