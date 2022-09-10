Şifa kaynağı D vitamini! Kanserden romatizmaya, Alzheimer’dan diyabete kadar pek çok hastalığa iyi geliyor





HAFIZAYI DA KORUR

D vitamini, genel sağlık durumunun yanı sıra kemik sağlığı, metabolizma, kas fonksiyonları ve bağışıklık sistemi için önem taşıyor. Oldukça hayati olan bu vitamin, kan, kemik ve bağırsaklardaki kalsiyumu yöneterek çalışıyor. Ayrıca vücudun her yerindeki hücrelerin düzgün iletişim kurmasına yardımcı oluyor. Kansere karşı koruyucu etkisi bulunan D vitamini, tümörün çoğalmasını durduruyor ve metastazı azaltıyor. Uzm. Dr. Murat Keklikoğlu, D vitamininin hafızaya olan etkisine de değiniyor. "Demans (bunama), genellikle kronik ve ilerleyici hafıza ve diğer bilişsel işlevlerin kaybıyla ilişkili bir sendromdur. Çok sayıda çalışma, D vitamininin bilişsel gerileme riskini azaltabileceğini göstermiştir. Araştırmacılar D vitamini eksikliğinin demans ve Alzheimer riskinin önemli ölçüde artmasıyla ilişkili olduğunu bulmuştur" bilgisini veriyor.