Obezite diye bir şey kalmayacak! Türk bilim insanı buldu! Yeme isteğini azaltıyor! Artık herkes 90-60-90 olacak!

Bu bir ilaç olabilir, ya da deep brain stimulation (derin beyin uyarımı) dediğimiz manyetik yöntemler uygulanabilir. Beyinde vagus dediğimiz bir sinir var. Sindirim sistemi ile beynin iletişimini kontrol ediyor. Bunu tetikleyecek veya bir şekilde uyaracak elektromanyetik yöntemler geliştirilebilir"